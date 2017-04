Hétvégi programajánló

Reméljük, te is úgy érezted, hogy ez a hét is gyorsan eltelt, már csak a hétfői munkaszüneti nap miatt is. Ha még mindig távolinak érzed a hétvégét, kitartás, már csak néhány óra, és sorra járhatod a legjobb hétvégi programokat, melyeket szokásunkhoz híven most is összegyűjtöttünk neked.

Április 21. – Péntek

Startup Safary Budapest 2017 – több helyszínen – egész nap

Reggelik, irodatúrák, workshopok, hackathonok, meetupok, képzések és szakmai előadások vezetnek be a startup ökoszisztémába. A Safary nem egy u̶n̶a̶l̶m̶a̶s̶ átlagos konferencia. Két napos gigantikus startup fesztivált csináltak a városból. Ha nem vagy tech fókuszú, akkor is találhatsz magadnak programokat, akár az oktatás jövőjébe is belenézhetsz pl. az EDU útvonalat végigjárva, vagy olyan területek forradalmi újdonságairól tanulhatsz, mint a marketing, termékfejlesztés, értékesítés, vagy a pár éve létező, de már most hiányszakmák közé tartozó felhasználói élménytervezés.

További infókért ide nézz be.

Újra Fotóutca Fesztivál! – Capa Központ – vasárnapig

31 kiállítás, 245 alkotó, 80 program, tárlatvezetések, workshopok, beszélgetések, gyerekprogramok, vetítések, jelmezes fényképezések, performanszok, szakmai előadások, dedikálások, Vírus Est, fotó- vásár, koncertek.

Részletekért kukkants be a Facebookra.

Milo Rau (CH/D): Hate Radio – Trafó House – szombatig

Ha valami meg tudta volna a ruandai népirtást akadályozni, állította Philip Gourevitch amerikai újságíró, azaz RTLM rádióállomás lehetett volna. De a csatorna elképesztő cinizmussal hónapokon át úgy készült a vérontásra, mint egy elnökválasztásra. A popzenei számokból, sporttudósításokból és politikai kommünikékből és gyűlöletkeltő betelefonálásokból állt. A Hate Radio dokumentumok és túlélők beszámolói alapján rekonstruálja az RTLM adásait.

További infót itt találsz.

Tanz Global/ Dreems / Multi Culti Records – Toldi Klub – 23:00

A tavalyi nyár egyik kimagasló teljesítményével örvendeztette meg a Beach Club Beach vendégeit Dreems! Ezért is volt egyértelmű, hogy le kell rángatni a toldiba a naplemente szett sztárját.

Részletekért katt ide.

Április 22. – Szombat

Budapest100- rakpart – vasárnapig

A Rákóczi hídtól az Árpád hídig majdnem 10 folyamkilométer a távolság. A kishajó a pesti oldalon 8, a budain 7 állomáson köt ki. Sétálva, villamossal, vagy bringával mindkét partot végigjárni és közben a házakba is benézni – igazi kaland.

További infókat itt találsz.

Örökbefogadó és adománygyűjtő nap – a legelső! – Anker’t – 13:00

Áprilisban megrendezik az Anker’t az első örökbefogadó és adománygyűjtő napjukat, ahol jelen lesz néhány gazdira váró védenc, ajándéktárgyak és bolhapiacos pult. A rendezvényre várják fuvarosok és kutyafogó emberek jelentkezését, akik egy-egy kutya szállításában és/vagy rendezvényen való pesztrálásában segítenének.

Részletekért katt ide.

Samsung Galaxy S8IS8+ pres. CLAPTONE – TEREM – 22:00

Claptone, a house zene egyik legnagyobb ikonja, a misztikus aranymaszkos figura elhozza a TEREM Budapestbe azt az elektronikus zenei hangzásvilágot, amivel az egész világot megbabonázta. Őrült rajongás övezi a művészt, ami nem véletlen, hiszen egy géniuszról van szó, a zenei toplisták állandó szereplőjéről, akinek a nevéhez annyi party-sláger köthető, hogy megszámlálni se tudjuk.

Több infót itt találsz.

Daft Punk – Alive 2017 – French Scene Tribute Night – Corvin Club – 21:00

Szomorú vagy, mert a várakozásokkal ellentétben a Daft Punk nem indul turnéra 2017-ben? Sokan reménykedtek, de szomorkodás helyett A Corvin Club inkább újra megrendezi a legutóbb is hatalmasat szóló Daft Punk happeninget. Ha az időjárás engedi, akkor a Budapest Rooftop Cinema jóvoltából idén is filmvetítéssel bemelegítve a tetőteraszon.

Továbbiakat itt találsz.

Bladerunnaz Budapest – Blackout Night – Akvárium – 22:00

A Bladerunnaz Budapest egy új partysorozat a törtütemek kedvelőinek az Akvárium Klub három termében. A termekre külön-külön és közös jegy is váltható.

Részletes programért és a jegyárakért kattints ide.

A Művészet Templomai: BOSCH – A gyönyörök kertje – filmvetítés – Várkert Bazár – 17:30

Hieronymus Bosch a művészettörténet talán legtöbbféleképpen értelmezett alakja, akinek mind életéről, mind festményei keletkezésének körülményeiről is keveset tudunk – de most tágulhat a horizontunk.

2016-ban világszerte számos kiállítással és rendezvénnyel emlékeznek meg a különös és bizarr alakokkal teli, álomszerű festményeiről ismert németalföldi festőművész, Hieronymus Bosch halálának 500. évfordulójáról.

Ha tudni akarod, milyen titkokat árulnak el szombaton a művészről, kattints ide.

Április 23. – Vasárnap

Készíts utcaképet az okostelefonoddal – Szimpla Kert – 14:00

A fotósétán megmutatják, hogyan készíthetsz te is utcaképet a Mapillary alkalmazássaé, kis csoportokban befotózhatod a Szimpla Kert környéki utcákat, és megnézheted, hogyan jelennek meg az utcaképek a Járókelő felületén.

Részleteket itt találsz.

Újrahasznosított terek – műtermek és múzeumok a Duna két oldalán – Budapest ART Factory – 11:00

Különböző korszakok funkcióját veszített épületei érik meg, hogy új élet(forma) költözik beléjük, egyre népszerűbb és gyakoribb az építészeti reuse, amikor az új funkció nem feltétlenül követel meg új formát és keretet, sőt kifejezetten elterjedt és kedvelt jelenség, hogy művészkolóniák egykori gyárépületekbe, telepekre költöznek be.

További infókért kattints ide.

“Május 1 Ruhagyár mint műterem?” // vezetett műtermi séta – Elnök utca 1. – 15:00

A séta az egykori ruhagyár zegzugaiban helyet kapott művészműtermekbe vezet. Az Elnök utcai épületkomplexumot közel száz évig katonai, majd civil ruhák tárolására, javítására és gyártására használták. A fénykor a 20. század második felében a Május 1 Ruhagyár (Elegant Május 1 Ruhagyár) idejére esett. A 2000-es években privát kezdeményezésre képzőművészek kaptak lehetőséget itt műterembérlésre és alkotómunkára. Ami várható, történelem és történetek, kész és készülő műalkotások, a kulisszák mögöttiség érzése, de legfőképpen művészek kérdések között!

További infókért nézz be ide.