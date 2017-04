10 újabb fellépőt jelentett be a Sziget

Több mint 150 fellépőt jelentettek be eddig a jubileumi, 25. Szigetre, benne műfajok széles tárháza, nagy visszatérők, kurrens nevek, feltörekvő csemegék, mindenkinek kedve szerint. Most már tíz névvel többől válogathatunk. Íme, a friss bejelentés.

A Sziget Nagyszínpadára jön a rapper Macklemore és zenész-producer Ryan Lewis négyszeres Grammy-díjas sztárduója, akik 2009-es bemutatkozásuk óta több millió eladott lemezzel és számtalan slágerrel kerültek a legnagyobb előadók közé. Hatalmas sikerű első lemezük után tavaly jelentkeztek friss albummal.

Visszatér a Szigetre Skócia egyik leghíresebb rockzenekara, a Biffy Clyro, akik a legfontosabb szigetországi díjakat már mind bezsebelték, szinte minden fontos fesztiválon ott vannak és arénákat töltenek meg, tavaly jelent meg hetedik nagylemezük. A szuper tehetséges, húsz éves kora ellenére már három nagylemezt megjelentető énekes-dalszerző hölgy Birdy is érkezik a Szabadság Szigetére, a keményebb rock zenei vonalat az amerikai Breaking Benjamin erősíti majd.

Messziről felismerhető, varázslatos ambient zenéjét hozza el az itthon is telt házak előtt játszó Tycho. Az elektronikus zenei vonalat a nagyszerű formában lévő holland veterán DJ-producer-dalszerző Don Diablo képviseli, a német elektro-rap szcénából érkezik Marteria, az amerikai Allah-Las pedig pszichedelikus garázs-beat zenéjét mutatja be. A tropical house holland ifjú reménysége, Bakermat is fellép a Szigeten, ahogy az osztrák elektró-duó, a friss lemezét bemutató HVOB is.