Épp most debütál Dallos Bogi albuma

A tavaszi napsütéssel érkezett Dallos Bogi vadonatúj albuma. A fiatal énekesnő Épp most című lemeze nem is lehetne aktuálisabb, hiszen a korongon szereplő összes szerzemény Bogi jelenlegi lelkiállapotát tükrözi. Ráadásul, mint a legutóbbi slágerének, a Méz című dalnak, így az új album többi szerzeményének sorait is saját személyes tapasztalatai ihlették.

Dallos Bogi három évvel ezelőtt lopta be magát a zene imádok szívébe, amikor üde, fiatalos lendülete a második helyre repítette a Dal 2014 műsorában. A We all és Feels So Right című fülbemászó slágerei hónapokig szerepeltek a rádiók toplistáján, majd a Fonogram-díjas énekesnő életében új korszak kezdődött: élő zenekaros koncertjei után megjelent új, szerzői albuma is, az Épp most.

„Egy igazi tavaszi-nyári albumot készítettünk, ami teljes mértékben a jelenlegi lelki állapotomat tükrözi. Ezért is lett a lemez címe az Épp most. Megtalálható rajta többek között a már ismert Már nem zavar, a 13-as ház, vagy a legutóbbi dalom, a Méz is. Szinte az összes dalt Budapest inspirálta, így egy igazi nagyvárosi album született.” –

kezdte Bogi, aki az albumon szereplő összes dalnak a szerzője is, épp ezért minden egyes szerzemény Bogi lelkéből szól.

„Az egész album rendkívül személyes ihletésű. Az összes dalt a saját tapasztalataim, vagy az életem szereplőinek és a barátaimnak az élete ihlette, sőt azok is inspiráltak, akik már nincsenek jelen a mindennapjaimban. Elmondhatom, hogy a szerzőtársaimmal, Závodi Marcellel, Szepesi Zsolttal, Takács Zoltán Jappánnal és Szebényi Danival egy igazán szerethető albumot hoztunk össze. Kedves Peti szerzeményeként pedig szerepel a lemezen egy Belau featuring is, a Somebody told me so.”

– árulta elBogi, aki új albumát április 20-án mutatja be az A38 hajón.