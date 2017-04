Ezektől a háztartási gépekkel mindenki szívesen ragadna fakanalat

Egyre több ember fedezi fel a benne szunnyadó konyhafőnököt. Akinek a rengeteg gasztroműsor és szakácskönyv sem lenne elég, most örülhet: a leginkább ruháiról híres divatég, a Dolce & Gabbana a kifutók után a spájzt is meg akarja hódítani és igencsak meghökkentő háztartási gépekkel rukkolt elő.

“Sicily Is My Love”, azaz “Szicília a szerelemem” névre hallgat az olasz divatcég konyhába szánt termékei, melyek között kenyérpirítót és turmixgépet is találunk. Az eszközök annyira színesek és mintásak, hogy könnyen megszaladhatnak a fűszerek a kezünkben, ha meglátjuk ezt a designorgiát. Éppen ezért csak szépen, óvatosan és megfontoltan süssünk-főzzünk, ha kezünkbe kerülnek ezek a gépek.