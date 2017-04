Egy hónap múlva Budapestre érkezik a Cirque du Soleil

A Cirque du Soleil társulat Varekai előadása már 2002-es ősbemutatóján is a szokásosnál nagyobb feltűnést keltett, de a 2014-es aréna show premierjén végképp markánsan kiemelkedett a hasonló showk közül. A különleges, több szintes színpadtól és vadonatúj színpadtechnikától kezdve, a történet szerves részeként létező énekeseken keresztül a jelmezekig, amely még a társulat többi előadásához képest is rendkívül látványos.

A Varekai összes jelmezét az Oscar-díjas japán jelmeztervező, Eiko Ishioka tervezte, aki tucatnyi film mellett kiemelkedő színházi előadásokhoz, operákhoz is tervezett ruhákat pályafutása során, sőt, még Björk néhány emlékezetes fellépőruháját is neki köszönhetjük.

Eiko Ishioka élete egyik nagy kihívásának nevezi a Cirque du Soleil társulatával történt közös munkát, hiszen azontúl, hogy egy markáns vizuális világot kellett létrehoznia, az elsődleges szempont minden szereplőnél a biztonság, kényelem és minél szabadabb mozgás lehetősége volt. Ezért különleges textilekkel is dolgoznia kellett: az akrobaták körében népszerű, második bőrnek is nevezett lycra anyagok mellett rugalmas titánium és egy új fejlesztésű, szinte szivacs jellegű anyag is felhasználásra került.

A tervező és csapata végül több mint 33 ezer munkaórát ölt bele a jelmezek megalkotásába, de mind a társulat tagjai, mind a nézők szerint megérte. A vibráló, élénk színű, különleges formájú jelmezek mindenki számára emlékezetes élményt nyújtanak.