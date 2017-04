A legjobb filmnek járó Oscar-díjat is bezsebelő Kaliforniai álom… ja, nem bocs, az csak egy baki volt. Szóval a több Oscar és Golden Globe díjat is bezsebelő Kaliforniai álom sikerén senki nem lepődött meg, mióta pedig már a szakmai zsűri is több kategóriában a legjobbnak ítélte a filmet egyenesen menő lett az egekig magasztalni a filmet. Dicsérő szavak helyett mi inkább belestünk a kulisszák mögé, és megmutatunk 11, eddig sosem látott fotót, mely a forgatás alatt készült.