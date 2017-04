A Queen Adam Lamberttel Budapesten koncertezik

A Queen+Adam Lambert néhány héttel az észak-amerikai turnéjuk bejelentése után, ma nyilvánosságra hozta a 2017-es európai turnéjuk állomásait, melynek keretében most először Magyarországon is fellépnek. A legendás Queen zenekar rajongói 2017. november 4-én, a Papp László Budapest Sportarénában láthatják a produkciót, a Broadway Event és a Multimedia Organisation szervezésében.

A formáció november elején érkezik Európába, és december közepéig 24 arénában mutatja be új, látványos és számos meglepetést is tartogató produkcióját. A különös gonddal összeállított vadonatúj műsor keretében megemlékeznek majd a Queen legnagyobb példányszámban eladott, a News of the World című lemez megjelenésének 40. évfordulójáról is. Az 1977-ben megjelent albumon szerepeltek a „We Will Rock You” és a „We Are the Champions” című örökzöld himnuszok is.

Adam Lambert és a Queen immár öt éve dolgozik együtt. Az amerikai énekes igazi átváltozó művész, aki erőteljes hangjával, energikus és stílusos színpadi jelenlétével szinte pillanatok alatt hódította meg a világot. A 2009-es bemutatkozó albuma egészen a Grammy-díj jelölésig repítette, azóta sorra halmozza az elismeréseket. Szólólemezei világszerte listavezetők, míg a Queennel közös koncertsorozatai elsöprő szakmai és közönségsikert értek el. Az énekes szerényen és nagy lelkesedéssel várja az új turnét: „Természetesen most is játsszuk majd a közkedvelt nagy slágereket, ám a látványt megváltoztatjuk, új technikai megoldásokat is használunk. Igazán izgalmas számomra is, hogy eddig még soha nem játszott dalokat is előveszünk a Queen-repertoárjából.”

Azóta, hogy 2009 májusában az American Idol döntőjében első ízben léptek közösen a színpadra, a Queen+Adam Lambert formáció olyan sikeresnek bizonyult, hogy mostanáig több mint 90 koncertet adtak a világ minden szegletében. 2012 nyarán Európa-szerte bemutatták első teljesen élő műsorukat, mellyel Kijevben debütáltak félmillió néző előtt. 2014-es első észak-amerikai turnéjukat követően a 10.Classic Rock Roll of Honor díjkiosztón elnyerték az „Év zenekara” díjat, az Ultimate Classic Rock olvasóinak szavazata alapján pedig „Az év legjobb élő zenekara” címet. A sikeres turnét Dél-Koreában és Japánban megrendezett nagyszabású nyári fesztiválok, majd Ausztráliában és Új-Zélandon egy stadionkoncert-sorozat követett. 2015-ben teltházas koncerteket adtak tíz európai országban, felléptek Brazíliában a Rock in Rio fesztiválon, majd Argentínában és Chilében is. Tavaly nyáron újabb európai koncertek következtek; a portugáliai Rock in Rio Lisbon fesztivál megnyitó estéjén 74 ezer embernek játszottak. Ezután Ázsiában turnéztak, melynek keretében háromszor is felléptek a híres tokiói Budokan arénában.

A Queen+Adam Lambert 25 várost érintő észak-amerikai stadionturnéja 2017. június 23-án kezdődik Phoenixben a Gila River Arénában, és augusztus elejéig maradnak a kontinensen. Koncertkörútjuk két különleges fellépést is tartogat: június 26-án és 27-én a Los Angeles-i Hollywood Bowlban lépnek fel.

A turnékon a Q+AL olyan neves zenészekkel egészül ki, mint Spike Edney (billentyűk), Neil Fairclough (basszusgitár) és Tyler Warren (ütőhangszerek). A tökéletes hangzás mellett, a kivétélesen egyedi látványra is törekszenek, a világ legkiválóbb kreatív szakembereivel dolgoznak együtt. A designért és a produkcióért az Entertainment Architects Stufish Productions céget képviselő Ric Lipson felel. Munkájával világszerte hírnevet szerzett, olyan művészekkel dolgozott együtt, mint a Pink Floyd, a Rolling Stones, a U2, de a cég tervezte a 2008-as pekingi olimpia nyitó- és záróünnepségeit is. A show világítástervezője Rob Sinclair – Adele, Peter Gabriel és Kylie Minogue turnéján is dolgozott -, több mint 300 mozgó lámpát használ majd a koncerten. A produkció káprázatos lézer elemeit az ER Productions készíti, munkájukat a 2012-es londoni olimpia nyitó- és záróünnepségén világszerte több mint 900 millió ember láthatta.