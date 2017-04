5 könyv, amit be kell szerezned a könyvfesztiválon

Csütörtöktől vasárnapig rendezik meg a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison, ahova rengeteg kiadó készült újdonságokkal. Ezek közül, és a nemrégiben megjelent kötetek közül válogattunk, melyeket már olvastunk, és csaj ajánlni tudjuk, vagy pedig mi is elsők között szeretnénk elolvasni, miután beszereztük őket a könyvhéten. Íme a FUNZINE top 5-ös listája!

Orhan Pamuk: A nevem piros – Helikon Kiadó

Egy gyilkosság ördögien összekuszált szálai, egy évtizedek óta emésztő szerelem tüze és a művészet mindent felülíró ereje szövődik egybe ebben a magával ragadó történetben. A nevem Piros meséjét a 16. századi Isztambul csillogó pompája mögött megbújó sötét intrikák mozgatják. Elsősorban azért tartjuk must have dolognak, hogy beszerezd a könyvet, mert a szerző itt lesz a budapesti könyvhéten, úgyhogy dedikálhatod is a könyved vele.

Carla Norton: Hajszál híján normális – GABO Kiadó

Úgy tűnik, a foglyul ejtés, fogva tartás sikergyanús téma. A tavaly könyvként és filmként is nagy sikert arató A szoba “testvértörténetének” is tekinthetjük a Hajszál híján normálist, melynek főszereplője Reeve LeClaire, akit tinédzserként elraboltak, s bár hosszú idő eltelt kiszabadulása óta, még mindig pszichológus segítségére szorul. Hamarosan azonban fordul a kocka, ugyanis egy elrabolt fiatal lány megszabadult fogva tartójától, és úgy tűnik, Reeve az egyetlen személy, aki igazán segíthet neki, így amatőr pszichológussá válik a nő. Reeve eltökéli, hogy kézre keríti a lányt elraboló férfit, már csak azért is, mert nagy valószínűséggel még több lányt is fogva tart, akikről senki nem tudja, merre is lehetnek.

Szofija Andruhovics: Felix Austria – Typotex Kiadó

Sztefanija szülei egy tűzesetben meghaltak. A megárvult lányt egy orvos fogadja örökbe, Sztefjanija pedig korán új családja nélkülözhetetlenen tagjává válik. A kérdés csak az, hogy vajon milyen minőségben. Cseléd? Szolga? Házvezetőnő? Barát? Társ? Anger doktor meghal, de lánya, Adela továbbra is Sztefa segítségére szorul, aki egyszerre imádja és gyűlöli a másik nőt. A helyzetet tovább bonyolítja Petró, Adela férje, és Felix, a kisfiú, akit befogadnak furcsa családjukba. A történetet az teszi igazán érdekessé, hogy az 1900-as évek elején, a Monarchia végnapjai előtt játszódik, így a Andruhovics által alkotott világ még mélyebb, még összetettebb és még inkább elmélkedésre készteti az olvasót, aki éppen ezért hevesen fogja lapozni az oldalakat.

Szántó T. Gábor: 1945 és más történetek – Noran Libro Kiadó

Sokan azt hiszik, a második világháború 1945-ben véget ért, és részben igazuk is van, de csak részben. Vajon mi lett a frontról hazatérő katonák és a koncentrációs táborokból kiszabadult zsidók sorsa? Vajon hogyan tudna helyreállni a világ rendje több évnyi hiábavaló vérontás után? Megannyi emberélet és fonák sors elevenedik meg a könyvben, melynek történetei annyira húsba vágóak, hogy nem csoda, hogy filmként is feldolgozta Török Ferenc, aki a berlini és a miami-i filmfesztiválról is boldogan, az alkotásáért kapott közönségdíj bezsebelésével térhetett haza.

Zadie Smith: NW – Európa Kiadó

Leah, Natalie, Felix és Nathan egy helyen és egy időben nőtt fel egy koszlott, külvárosi háztömbben, London északnyugati zónájában – saját életükről, kapcsolataikról és találkozásaikról alkotott benyomásaik egyszerre pusztítóak és felemelőek, gyönyörűek és brutálisak, mint az óriási város, amely körbefogja őket. Ismerik minden szomszédjukat, és csak ehhez a pár utcányi szeglethez kötődnek, mégsem tudhatják soha, hogy a következő pillanatban mi vár rájuk: London rémisztően gazdag szövete bármikor zátonyra futtathat vagy zsákutcába terelhet. Az NW a könyvhéten, a szerző 3. Magyarországon is megjelent könyveként fog debütálni.