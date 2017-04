Régi idők tavasza Budapesten

Lassan virágba borul az utolsó budapesti park is, és legszebb formájában tündököl a tavasz. Bár Budapestnek az összes évszak jól áll, április tájékán az egyik legszebb arcát mutatja. És ez nem csak most van így: már száz évvel ezelőtt is öröm volt a városban sétálni tavasszal. Bizonyítékul szétnézünk a Fortepan honlapján, és összegyűjtöttük a legszebb tavaszi képeket Budapest múltjából.