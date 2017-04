Év végén, pontosabban 2017. december 14-től a Star Wars 8: Az utolsó Jedik fogja majd a mozikba csábítani a rajongókat, amelyhez most el is készült az első előzetes. A kasszasiker már most garantált.

A Star Wars 8 ott folytatja, ahol Az ébredő erőnél abbahagyták, vagyis Rey és Luke találkozásától követhetjük majd tovább a saga történetét – írja a hvg.hu.