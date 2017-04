Húsvéti nyusziktól a művészetig – Ezt olvastátok a legtöbben a héten

Bár ez a hét kicsit rövidebb volt, hála a nagypénteki munkaszüneti napnak, ez még nem szegte kedveteket, hogy ezúttal is velünk tartsatok, és olvassátok a cikkeinket. Ezért most is utánajártunk, hogy melyek voltak az utóbbi napok legnépszerűbb írásai. A címre kattintva újra el is olvashatjátok őket! Íme!

Lassan mindenkin úrrá lesz a húsvéti láz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltatok a nyuszis galériánkra.

Vajon a te melyik korban számítottál volna igazi vénuszi szépségnek? Nézd meg az összeállításunkat, és kiderül!

Sajnos még egy évet várnunk kell, hogy használhassuk ezeket a nagyon menő és valószínűleg elég kényelmes emeletes vonatokon, de gondolatban már most elkezdtük tervezni, merre utaznánk velük.

Alan Walker, You Me at Six, Wilkinson és Alle Farben is fellép az idei Strand Fesztiválon, amiről elsők között számoltunk be. Ti pedig örömmel olvastátok.

Közvetlenül húsvét után startol el a Budapest Art Week, ahol egy karszalaggal rengeteg múzeumba és galériába bemehetsz, ahol jobbnál jobb programok várnak. Természetesen ismét megkönnyítettük a dolgod, és a legjobb programokat mi már össze is gyűjtöttük neked.