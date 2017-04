Húsvéti zabálás, de okosan!

Elkerülhetetlen, hogy húsvétkor ne együk magunkat degeszre, de kis odafigyeléssel még jól is végződhet!

Húsvét hétfő az a nap, amikor a leányok a várakozás miatt, a férfiúk pedig a házalás miatt kerülnek estére a padlóra, tele hassal és/vagy italos mámorban. Ez utóbbiról mindenki gondoskodjon maga arról, hogy tud határt húzni az épeszűség és irreális állapot között, de az ételek mellett ne menjünk el figyelmetlenül.

Már húsvét vasárnap nagy lakomák kerekedhetnek minden háztartásban, de mindannyian tudjuk, hogy a hétfő a csúcspontja ennek az ünnepnek, amikor a legények magukra kapják a csinos ruhájukat, megragadják a legbüdösebb kölnit, és a jól betanult verssel nekiindulnak a leányokat meglocsolni, akik a piros tojás mellett igazi lakomával várják őket.

Na, a gond ott kezdődik, hogy a fiúk nem csak egy helyre látogatnak, és a lányok sem csak egy-egy legényt látnak vendégül. Ráadásul az ételek összetételének súlya sem egy könnyű salátával lesz egyenértékű április 17-én, hanem minden tele lesz hússal, cukorral, szénhidráttal és a hizlaló haverjaikkal.

Nézzük is, mit fogunk magunkba tömni félóránként:

főtt tojás + füstölt főtt sonka + torma

vendégváró szendvicsek tojással, sonkával, piros arannyal

a jó öreg kocsonya is előkerülhet

betámadhatnak minket a forró töltött káposztával

a fasírtos katonák is hadba állnak

sonkatekercs, kaszinótojás, tojáskrém is kerülhet a tálakra

kalácsok, apró édes és sós sütemények zárják a bulit

Egyik étel sem kifejezetten diétás. A füstölt húsok és a tojás alapból erősen megterhelik a gyomrunkat, a rengeteg sütemény pedig csak hab a tortán. Szóval a szokásoshoz képest kb. tízszeres kalória- és szénhidrátbombával számolhatunk!

Hogy ne legyen kellemetlen napunk (és másnapunk) ezt javasoljuk:

Már reggeltől a napszaknak megfelelő ételekből együnk. Tehát, ahol reggel járjunk, ott reggelizzünk, ahol délelőtt, ott tízóraizzunk és csak az ebédidőben vágjunk bele a komolyabb étkezésekbe.

Az illedelmesség úgy diktálja, hogy mindenhol együnk (és persze igyunk is) egy keveset, de ez tényleg legyen kevés, és még, ha a legjobb ételt dugják az orrunk elé, akkor is legyünk mértékletesek, mert a következő helyen is kell majd még ennünk!

Az ételeket kísérjük megfelelő mennyiségű folyadékkal (lehetőleg tiszta vízzel)!

Az étkezéseket próbáljuk meg egészséges ételekkel kiegészíteni! A főtt sonkához fogyasszunk paradicsomot, retket, hagymát, minél több zöldséget!

Talán így kellemesebb húsvéti közérzetünk lesz, mint valaha, és kedden jó érzéssel térünk majd vissza a hétköznapokba!

Kovács M