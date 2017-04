Programajánló a hosszú hétvégére

Ezen a héten korán elkezdődik a hétvége, holnap ugyanis munkaszüneti nap lesz. Ez természetesen azt is jelenti, hogy még egy nappal több időnk lesz, hogy jól érezzük magunkat és egyik programról a másikra menjünk. Csak húsvéthétfőn el ne felejtsük meglocsolni a lányokat/ várni a locsolókat!

Csütörtök – április 13.

Negyed7Negyed8 Fesztivál – Tovább a Múltba – Auróra – keddig

A Pészah idején a zsidóság az egyiptomi fogságból való szabadulást ünnepli. A kivonulást követően a zsidó nép Mózes vezetésével 40 évig bolyongott a pusztában – saját hazát keresve magának. A történet a rendszerváltás allegóriájaként is értelmezhető. Egy politikai és kulturális korszak megszűnését általában egyfajta bizonytalan időszak követ, míg a társadalom meg nem találja újra a stabilitást.

További infókat itt találsz.

Hanoi streetfood – vietnámi utcai étkek – Culinary Institute of Europe- 18:00

Hanoi a Telegraph szerint momentán a világ legjobb gasztrovárosa. Ennek már csak azért is örülühetünk, mert Phuong Nguyen jóvoltából elhozzák nektek a legjobb vietnámi streetfoodokat. A Sáo háziasszonya a Gozsdu udvarból érkezik majd, hogy megossza velünk Hanoi kulináris titkait.

Továbbiakat itt találsz.

Húsvéti textilfestő workshop – Pagony a Gellért térnél – 16:00

Fontos, hogy a festeni kívánt textilt (lehet világos színű póló, vagy akár babádnak body) te hozd, a szervezők pedig biztosítják az eszközöket, a festékeket, és segítenek a megvalósítás folyamatában. Igazi húsvéti nyuszis mintákkal készülnek, és természetesen mutatni fognak minden lépést, hogy egyedül is elkészíthesd akár magadnak, akár ajándékba szánod!

Részleteket itt találsz.

Little G Weevil koncert – Akvárium – 20:00

Little G Weevil, a 12 esztendeje Amerikában élő magyar származású muzsikus jelenlegi formációja, a Little G WeevilBand zenéjében egyre inkább a soul és a funk, azaz a blues határmezsgyéjén mozgó elemek kerülnek előtérbe. A nem mindennapi együttes április 13-án, csütörtökön, este nyolc órától a közkedvelt fővárosi helyszín, az Akvárium Klub színpadáról szórakoztatja majd a műfaj szerelmeseit.

Részletekért katt ide.

Péntek – április 14.

GimmeShot Reunion – A38 – 23:30

Hogy mir számíts a fedélzeten? Warm up: Zomblaze. GimmeShot Djs & MCs B2B, Dermot, Future, Mr. Skunk , Sena, Busa Pista, Kemon, Columbo feat. Márkos Albert – cello, Hárságyi Péter – drumz. MXB feat Wonky Swing Band, MC Busa, PollyFlow – rap, vocal, Modul aka Mango – beats, Lakatos Gyuszi – keyboard, Radics József – bass, Welsz Kristóf – guitar, loops.

További infókat itt találsz.

INSOMNIA w/ Devochka (BRA) – Corvin Club – 23:00

A brazil minimal prog királynője, Devochka április 14-én visszatér Budapestre az Insomnia lemezjátszói mögé a hazai TOP minimal lemezlovasokkal! Közkívánatra megint 2 külön színpad és 12 lemezlovas lesz!

További infókat itt találsz.

Szombat – április 15.

Soundtrack party – Gozsdu Manó Klub – 23:00

Amikor filmzenéről van szó, olyan filmek jutnak az eszünkbe, mint a Ponyvaregény vagy a Blues Brothers. Ez a buli ilyen zenéktől lesz hangos. Ti milyen filmzenékre tombolnátok? A belépés ingyenes.

További infókat itt találsz.

A passió / The Passion of the Christ – Bem Mozi – 17:00

A film Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját jeleníti meg. A film nyitójelenete az Olajfák hegyének lábánál, a Gecsemáné-kertben játszódik, ahová Jézus elvonul az Utolsó Vacsora után imádkozni. Jézus ellenáll a Sátán kísértésének. Iskarióti Júdás árulása miatt Jézust elfogják és visszaviszik Jeruzsálem város falain belülre, ahol a farizeusok istenkáromlás vádjával szembesítik és tárgyalása halálos ítélettel végződik.

Részletekért ide kukkants be.

Street Groove Institute #6 – Telep – 21:00

Lemez- és house-fókuszú baráti sörözés a TELEP-en. Alkalmanként vendégekkel, ezúttal például Maxival!

További infóért katt ide.

Bike N Nite 020 // She Fire Charity Night – Anker’t – 18:00

A Bike N Nite egy havonta megrendezett programsorozat, ahol ötvözik az önkéntességet, a rászorulók segítését, a bringázást, a budapesti kulturális illetve party életet. A program célja, – a Budapest Bike Maffia nagy sikerrel működő közösségi főzéseire alapozva – hogy havi egy olyan akciót hozzanak létre, ahol különböző társadalmi rétegeket, különböző korú embereket összefogva népszerűsítik az adományozói kultúrát, a rászorulók segítését és egyben csatornázzák a szociális munkát, az önkéntességet, a kerékpározást és az éjszakai kulturális életet.

További infót itt találsz.

HELLO – Britney’s Slumber Party – Toldi Klub – 23:00

Ooooops the queen did it again! This is Britney b*!Húzd fel a rózsaszínt, told be a pirost, kend az èjszakára a csillámot, add meg a parkettnek, amit érdemel. Tèged. Poprabszolgák, gyülekező!

Részletekért táncolj ide.

Vasárnap – április 16.

Első koncert / Harcsa Veronika Quartet – Budapest Jazz Club – 20:00

Harcsa Veronika korábbi zenekarával, a 2005-ben alapított quartettel négy, számos elismeréssel kitüntetett lemezt készített. Sokszínű, folyamatosan megújuló előadó, nevéhez fűződik a Bin-Jip nevű kísérleti elektronikus trió két albuma illetve egy Kassák Lajos verseit feldolgozó avantgard projektlemez is. Saját dalait angol nyelven írja, de két albumot is szentelt huszadik századi magyar költők versfeldolgozásainak.

További infókért kattints ide.

1945 – premier előtti vetítés és közönségtalálkozó – Puskin Art Mozi – 18:30

1945 augusztusának egyetlen napján játszódik a történet, melynek témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. A vetítés után vendég lesz Török Ferenc rendező és Szántó T. Gábor író, forgatókönyvíró.

Részletek itt.

Stenk Dalverseny Döntő – Kuplung – 20:00

Április 16-án a Kuplungban összemérheti tudását az az öt zenekar, akik az Index és az olvasók szerint 2016 egyik legjobb dalát adták elő. De csak egy maradhat. Az Index írói és olvasói pedig döntöttek, ez az öt zenekar fog fellépni vasárnap a Kuplungban!

Továbbiakat itt találsz.