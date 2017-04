Pat Metheny Budapesten lép fel

Pat Metheny húsz éves kora óta szünet nélkül lenyűgözi a világot. Először Gary Burtonnel, majd Jaco Pastoriusszal szerepelt, azóta néhány hang is elég, hogy minden zenerajongó felismerje gitározását. A nyolcvanas évek vége óta, amikor szenzációs bemutatkozása lezajlott a BS-ben, népszerűsége itthon is töretlen.

Gitárját többek között Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall, Milton Nascimento, David Bowie, Brad Mehldau, Michael Brecker, Charlie Haden, Chris Potter és John Scofield társaságában szólaltathatta meg. Új műsora mindenkinek nyújt valami izgalmasat, akár különös akusztikus lantgitár varázslatai, akár dögös PMG slágerei, akár groove-os vagy húzós jazzkvartett felvételei iránt lelkesednek, erre utal a turné címe is: AN EVENING WITH PAT METHENY.

Metheny pályáját eddig összesen 20 Grammy-díj, világkörüli turnék sora, a Downbeat, a Jazz Times és más szaklapok kritikusainak és olvasóinak szavazatai, és felejthetetlen szerzemények (Last Train Home, This is Not America, Song For Bilbao, James, stb.) fémjelzik.

A mostani turnéra egy rövid, 2015-ös pihenő után a gitáros fantasztikus kvartettet állított össze, amellyel újabb témáit is nagy lelkesedéssel dolgozza ki, a régiek pedig új köntöst kapnak. Inkább akusztikus felfogást képvisel a díjnyertes fiatal brit zongorista, Gwilym Symcock, akit már a magyar közönség is hallhatott egyszer. Amikor Methenyvel először ültek le hangszerükhöz kettesben két éve, napestig fel sem álltak, olyan sok mondanivalójuk volt egymásnak zeneileg. Metheny egy másik új tagot is elhívott ezúttal: a maláj származású ausztrál bőgőst, Linda Oh-t, aki mindenhol szenzációt kelt, akárhol fordul meg. Metheny csodálja, hogyan képes a többi zenésszel és a közönséggel is azonnal kapcsolatot teremteni. A dobos szerepét viszont már a 2000 óta több Metheny-felállásban megcsodált, a Birdman című film zenéjével saját jogán is világsztárrá avanzsált, nálunk már szintén megfordult Antonio Sanchez viszi tovább.

Pat Metheny – gitár

Gwilym Symcock – zongora

Linda Oh – nagybőgő

Antonio Sanchez – dobok

Időpont: 2017. november 4. 20.00

Helyszín: MoMSport