Hétvégi programajánló borús és napos időre

Úgy tűnik, tévedtünk, amikor a hét elején azt hittük, hogy az idei tavasz kegyes lesz velünk, és csak meleggel és napsütéssel fog megörvendeztetni minket. Bár a hétvégére esős időt jósolnak, ez még nem akadályoz meg minket abban, hogy jól érezzük magunkat, és ismét felfedezzük a várost. Minden időjárási eshetőségre felkészülve kültéri és beltéri programokat is ajánlunk.

Csütörtök – április 6.

Max Pinckers és Stuart Franklin – Capa Központ – 18:00

Max Pinckers előadásának középpontjában a fotográfus eddigi munkáiban megjelenő testábrázolás áll, elsősorban a dokumentarista megközelítésmód, a különböző vizuális stratégiák, illetve a kortárs dokumentarista fotográfia lehetőségeinek szempontjából.

Hullámtörés / Breaking the Waves – Bem Mozi – 18:00

Bess mélyen vallásos lány, aki megőrizve ártatlanságát megy férjhez Janhoz. A férfi olajmunkásként dolgozik a tengeren, idegennek számit abban a zárt közösségben, ahova Bess tartozik. Az idegileg labilis lány, amikor megismeri a testi örömöket, nem tud betelni vele, de Jannak vissza kell térnie a fúrótoronyhoz, ami megviseli a szerelmes asszonyt. Bessnek várakozással telnek napjai, éjjelente Istenhez fohászkodik, hogy férje mihamarabb haza térjen.

Adidas Originals X PigShoes /// Glenn Astro (de) /// Nightdrive – Toldi Klub – 18:00

Az adidas Originals urbán nomádoknak tervezett NMD sneakerei idén tavasszal megújulnak, amit egy rendhagyó bulival köszöntünk. Glenn-ről érdemes tudni, úgy mint sokan mások, ő is hip-hop producerként kezdte, 13 évesen. Az idő múlásával viszont kinyílt neki a világ és megindult a finomabb house, jazz-fusion és disco irányába. Mostanra pedig már két Ninja Tune megjelenéssel, saját kiadóval és rengeteg kritikai elismeréssel a háta mögött érkezik a Toldiba.

Péntek – április 7.

16. Lurdy Házi ÁsványBörze -Lurdy Ház – vasárnapig

Ásványok , ősmaradványok , meteoritok , drágakövek illetve ezekből készült ékszerek és dísztárgyak kiállítása és vására .Programok: 3D vetítés barlangokról , Mini planetárium , drágakőhatározás , játszóházak , kígyó- és kisállatsimogató , ezoterikus szolgáltatások.

Koreai Kulturális Napok – Bálna Budapest – vasárnapig

Mi határozza meg a koreai emberek mindennapjait? Mi jellemzi a koreai észjárást? Melyek a legjellegzetesebb koreai ételek, és baráti körben mivel csapják agyon az időt? Sok egyéb mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a Koreai Kulturális Nap programjait járva.

A Koreai Kulturális Központ Budapestre repíti a koreai gasztronómia, zene és tánc, sport, képzőművészet és kézművesség képviselőit, hogy ünnepelve mutassák be örökségüket.

Tarkovsky Quartet – BMC – 19:30

Április 7-én jelenik meg az ECM kiadó gondozásában a Tarkovsky Quartet új lemeze, Nuit Blanche címmel. Az új albumot bemutató koncertet hallhatjuk a BMC koncerttermében, a Magyarországon először a vendégeskedő együttestől.

Technokunst // Headless Horseman – LARM – 22:59

Lineup: Headless Horseman – live /Headless Horseman – DE/ Dork, Isu.Vj: MillionDots. Belépő: éjfél előtt 2000, utána 2500 forint.

Vinnai András. FEAR the Szaknévsor! – Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház – 19:00

Érezte már azt, hogy a sorsa egy manikűrös kezében van? Szembesült már azzal, hogy egy temetkezési vállalkozó bármikor képes kirántani maga alól a talajt? Pironkodott már szoláriumban? Előfordult már önnel, hogy az otthonát hazavágta egy költöztető brigád? Csalta már tőrbe vívóoktató? Tapasztalta már, hogy a felbérelt Mikulás elsiklott a dolgok felett? Vagy hogy jelen előadás színészei eljátsszák a becsületét? Féli ön a bébiszittereket, könyvelőket, pincéreket? Rosszul teszi, ha nem, mert mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a szolgáltatói szektor kényének-kedvének.

Made Inn pres. Butch – Corvin Club – 23:00

Szombat – április 8.

Tavaszi Etyeki Piknik – Etyek – vasárnapig

Legyen tavasz a szívekben is! Nemes italok, ízes gasztronómia, Piknik Borkollégium és kézműves vásár! Többek között fellépnek: Csík János és barátai, a Bahorka Társulat, a Poros Duo és az Újbudai Babszem Táncegyüttes.

Tollas bajnokság – Kazinczy utca – 13:00

Mindenkit, kicsit és nagyot, szeretettel várnak a szervezők a rendhagyó tollas bajnokságra a Kazinczy utcában! A bringákon kívül tollas bajnoksággal is várnak az utcán, gyertek gyerekekkel, unokákkal, barátokkal, és mindenki mással.

Electrify #13 // Zs, Horse Lords, Cloud Becomes Your Hand – Trafó House – 20:00

A tizenharmadik Electrify a keleti parti avant-garde színtér új generációjának krémjét mutatja be. Fellép a szívós, zavarba ejtően céltudatos elektronikus zaj rockot játszó, brooklyni Zs, a nyugat-afrikai zenét, a folkot és art rockot vegyítő Horse Lords és a punk-rock alapjait izgága gyerekdalokká csavaró Cloud Becomes Your Hand.

Runway w/ Soulja, Soneec, Candy – BRKLYN – 23:00

Húzunk egy merészet és egy nagyon komoly elképzeléssel megyünk neki a szombatnak! Ki mondta, hogy nem férnek meg egymás mellett a legnagyobb house és pop slágerek egy este alatt!? Ki mondta, hogy szombaton nem érdemes bulizni menni!?

Vasárnap – április 9.

Kiskertpiac és tavaszi gasztro vasárnap – Anker’t – 10:00

A kiskertpiac a városi kertészek, növény, gasztronómia és természetes dizájn rajongók piaca, közösségi tere.

Növény- és virágárusok, fűszernövények, virágdekor, gasztronómia a kertből, természetes anyagokból, növényekből készült természet közeli alkotások, ékszerek, kert- és konyhai kiegészítők, vintázs hangulatú dekorációk, természetes kencék. Ez alkalommal még több és még különlegesebb tavaszi, ünnepi gasztronómiai kínálattal.

Záró tárlatvezetés Alex Webb kiállításán Szarka Klára kurátorral – Műcsarnok – 16:00

Az évente megrendezett Budapest FotóFesztivál kiállítássorozat keretében mutatja be a kortárs és a klasszikus, magyar és nemzetközi fotográfia értékeit bevonva Budapest múzeumait, galériáit, nemzetközi kulturális intézeteit.

Passio XXI. – Papp László Sportaréna – 19:00

Székely Csaba a bibliai történetet napjainkba helyező, erre az alkalomra írott drámáját Alföldi Róbert rendezésében egyetlen napon láthatja a közönség a Budapest Sportaréna egyedi módon kialakított színpadán nagyzenekari kísérettel, 150 táncos és énekes közreműködésével.

