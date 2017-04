Eladó Anglia legkisebb kastélya – mi szívesen beköltöznénk!

Mi is lehetne romantikusabb az angol vadregényes tájnál, ahol Heathcliff és Catherine Earnshaw is egymásba gabalyodott? Talán a vidék legkisebb kastélya, mely az érintetlen(nek tetsző) természet közepén bújik meg? Anglia legkisebb kastélya most eladó, és 550.000 fontot kóstál, vagyis nagyjából annyit, amennyiből Londonban egy közepes nagyságú lakást tudnál venni.

Anglia legkisebb kastélya az 1830-as években épült, és eredetileg kapuslaknak szánták. Az a legendás angol építész, Edward Blore tervezte, aki a Buckingham Palota Viktória-korabeli bővítéséért volt felelős. A minikastélyban egy konyha, egy étkező, egy háló, egy fürdő és egy nappali található, na meg egy lélegzetelállító csigalépcső, és egy kandalló, mely nélkül nem is lenne igazi kastély a ház.

Kívülről és belülről is eléggé toppon van a házikó, úgyhogy mi szívünk szerint már azonnal beköltöznénk. Kár, hogy hétvégi laknak kicsit távol van a budapesti székhelyünktől.