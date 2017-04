Farkas Gábor zongoraművész előtt Japán is meghajol

Farkas Gábor zongoraművész nemrég új szólólemezzel jelentkezett, amelyen Liszt virtuóz operáiból és dalaiból hallható érzékeny válogatás. A lemezbemutató koncert nagy sikert aratott a New York-i Steinway Hallban. Tavasszal még egy új lemeze várható: Schumann-albuma jelenik meg a Hungaroton gondozásában. Nemrég pedig azt az oklevelet vehette át, mely azt tanúsítja, hogy Farkas Gábor immáron a Steinway Artist cím birtokosa. Az 1981-es, ózdi születésű zongoraművész életútja mindezek után Tokióba vezet: vendégprofesszori állást ajánlott neki a Tokyo College of Music, amelynek ő lesz az első európai mestere 2017 májusától, zongora szakon.

Egészen különleges ez az út, amely Ózdról eddig vezetett, Farkas Gábor a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte meg a diplomáját 2005-ben, a doktori fokozatát 2014-ben, a mesteriskolában Kocsis Zoltán és Vásáry Tamás volt a mentora.

Egyetemistaként, 2000-ben megnyerte a Baden bei Wienben rendezett Bartók Béla zongoraversenyt, majd 2003-ban a Magyar Rádió Zongoraversenyét. 2009-ben első helyezettként végzett Weimarban a 6. Nemzetközi Liszt Zongoraversenyen, ugyanitt elnyerte a közönségdíjat és a Haydn-szonáta legjobb előadásáért járó díjat is. Számos hazai elismerése után 2012-ben Liszt-díjjal tüntették ki.

2015-ben megnyerte a New York Concert Artist & Associates nevű szervezet által kiírt verseny fődíját, amelynek egyik hozománya, hogy tavaly szólókoncerten mutatkozhatott be a

New York-i Carnegie Hallban.

“Erős, személyes varázsa volt ennek a fellépésnek. Fantasztikus nevű művészek, a legnagyobb zenei legendák játszottak és játszanak ott. Minden művész nagy álma, hogy egyszer fellépjen a Carnegie Hallban. Aztán, amikor eljön az a pillanat, hogy a saját nevemet látom ott, a plakátokon, az megrendítő élmény.”

– mondja Farkas Gábor.

Egyébként a legnagyobb magyar koncerttermek mellett olyan híres hangversenytermekben játszott, mint például a velencei Teatro la Fenice, a brüsszeli Bozar, a berlini Konzerthaus, a madridi Auditorio National de Musica, a pekingi NCPA Concert Hall, a szöuli Seoul Art Center, a shanghaji Oriental Art Center és a tokiói Tokyo Bunka Kaikan. Rangos nemzetközi fesztiválokon lépett fel itthon és külföldön is.

Első lemeze An Evening with Liszt címmel jelent meg a Warner Classics gondozásában, 2008 novemberében. Az album Grand Prix díjban részesült és a Franz Liszt International Society neki ítélte a “2009 legjobb Liszt felvétele” elismerést. Második lemeze a Liszt-év nyitókoncertjének élő lemezfelvétele Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, szintén a Warner Classics gondozásában. Az említett kiadó mellett felvételeket készített a Brilliant Classicsnak és a Hungarotonnak.

2017 januárjában új szólóalbuma Liszt virtuóz opera- és dalválogatásaiból a Steinway & Sons Records gondozásában látott napvilágot. A lemezbemutató koncert nagy sikert aratott nemrég, 2017 februárjában New Yorkban, a Steinway Hallban.

Ez a lemez új technikájú Steinway Spirio zongorán készült, olyan bámulatos hangzásvilágú hangszeren, amely egy hagyományos zongoramechanikával rendelkezik, de digitálisan több mint ezerféle módon képes megjegyezni és visszajátszani azt, hogy ki miként üti le a billentyűket. Farkas Gábor volt az első zongoraművész, aki ezen a különleges hangszeren egyszerre Spirio és audió felvételt készített.

Tavasszal még egy lemez várható Farkas Gábortól, ez Schumann-album lesz a Hungaroton Classics gondozásában.

A Steinway & Sons Records további lemezfelvételekre kérte fel őt, valamint a New York-i, hamburgi és budapesti képviselet a cég imidzsét méltó módon hirdető, Steinway Artist címet ítélte oda Farkas Gábornak, aki március 30-án, a budapesti Opera Zongorateremben veheti át az erről szóló oklevelet.

Farkas Gábor hamarosan Dél-Koreában, Kínában, Japánban és Taiwanban turnézik, valamint Csajkovszkij híres b-moll zongoraversenyét játssza a Nemzeti Filharmonikusokkal a budapesti Müpában és Debrecenben.

Mindezek megkoronázásaként állandó vendégprofesszori állást ajánlott neki a Tokyo College of Music nevű intézmény.

“Óriási megtiszteltetés ez, ráadásul én leszek az első európai, és a legfiatalabb vendégprofesszora ennek a jónevű tokiói egyetemnek.”

– vallja Farkas Gábor, aki egyfajta zenei nagykövetként dolgozik majd Tokióban 2017 májusától.