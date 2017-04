Egészséges és finom? Oh My Green!

Ha szeretnél egészségesen ÉS jót enni. Ha fontosak a hozzávalók minősége. Ha mértékkel, de eszel húst. Ha vega vagy. Ha valamilyen ételérzékenységed van, és unod, hogy emiatt mindig hátrányt szenvedsz. Ha nincs időd beülni, de az ételfutárok ebédajánlatai nem találkoznak az igényeiddel. Ha szeretnél tudatosabban étkezni.

Akkor itt egy neked való reggeliző és ebédelő hely.

Megnyílt az Oh My Green ételbár első üzlete a Belvárosban, amely a Londonban, Brüsszelben vagy Amszterdamban népszerű fresh and healthy pre-prepared food to go-vonalat viszi. Szuperegészséges saláták, rizstálak, zöldségkrémek, wrapek, desszertek, smoothiek. Frissen, előre csomagolva – fogod és már viheted (eheted) is.

Elérhetőségek: