Megvan Újlipótváros legfinomabb kenyere – Megnyitott a Három Tarka Macska

Tegnap nyitott a hiánypótló kézműves pékség, a Három Tarka Macska. Minden reggel 6 órától várják vendégeiket a Pozsonyi út 41. szám alatt, friss ropogós kenyerekkel, kakaóscsigákkal, croissantokkal, kalácsokkal, és egyéb finomságokkal.

A Pozsonyi út repertoárja már eddig is változatosnak bizonyult vendéglátóhelyek terén, találni ott újhullámos kávézót, hagyományos éttermet, ahogy süteménymennyországot is. A Három Tarka Macska egy autentikus pékség: egyedülálló, ugyanakkor remekül passzol a környék hangulatához. Külön dicséretes, hogy minden pékárut helyben kevernek, dagasztanak, kelesztenek, és végül sütnek, mindezt francia pékük utasításaira teszik. Próbáljátok ki ti is! Nem fogtok csalódni.