Mi már tudjuk, mit kérsz húsvétra! – Égő plüssmetrót

Leáldozott a klasszikus húsvéti ajándékok, a csokinyuszi és a csokitojás ideje. A plüss járműveket készítő Plüss Közlekedési Vállalat olyan terméket dobott a piacra, ami mellett lehetetlen szó nélkül elmenni. Legújabb alkotásuk ugyanis egy égi M3-as metró. Kellhet ennél jobb húsvéti ajándék bárkinek is?

Bár már nem csak egy, hanem mindjárt 3 felújított metrókocsi is száguldozik a föld alatt (feltéve, hogy éppen nem a kispadon ülnek működési problémák miatt), sokára fog eljönni az az idő, amikor elbúcsúzhatunk a régi, kék M3-as metróktól, melyek bizony nem egyszer azzal örvendeztetik meg az utazóközösségüket, hogy kigyulladnak. A kellemetlen incidensek a Plüss Közlekedési Vállalatot is megihlette, akik már eddig is több budapesti közlekedési járművet megalkottak plüssből, és megalkották a lángokban álló plüss M3-ast.

Plüss járművekben utazunk. Egyelőre plüss metrónk és plüss villamosunk van, de hamarosan érkeznek a plüss hévek, plüss buszok és plüss vonatok is

– olvasható a cég Facebook-oldalán.

Hogy a Vállalat a játékaikat (feltéve, hogy ők is játéknak minősítik a termékeiket) kiknek szánták (gyerekeknek, felnőtteknek, esetleg metróvezetőknek?) nem tudni, de mi azért szívesen lennénk gazdagabbak egy menő égő hármas metróval húsvétkor.

