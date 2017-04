Ki akarod próbálni magad gasztrofotósként? Most megteheted

Szemet gyönyörködtető vacsora, tökéletes fények és egy pohár selymes whisky – téged is fotózásra csábít a pillanat? Most az egyik whisky márka is kíváncsi legszebb gasztronómiai élményeidre. A skót cég a Gourmet Pillanatok című fotópályázatára április 26-ig nevezhetnek az Instagram vállalkozó kedvű gasztrofotósai.

Ma már több mint 600 millió felhasználó osztja meg naponta értékes pillanatait a világ egyik legnépszerűbb közösségi hálóján. A trendek és a népszerű témák folyamatosan változnak, de a #food, #foodporn a legtöbb felmérés szerint nem húzható ki a húsz leggyakrabban használt hashtag listájáról. A laikus számára egyszerűnek tűnő ételfotózást egyre növekvő profizmussal űzik az Instagram művészei: beköszöntött a food stylistok kora. Az online tippek és útmutatók mellett kifejezetten gasztrofotózásra specalizálódott kurzusokon is csiszolhatjuk technikánkat.

Egy igazán ínyenc fogásnak vagy különleges desszertnek a borhoz hasonlóan tökéletes kísérője és alapanyaga lehet a whisky. A The Famous Grouse a kulináris élvezetek méltán híres szakértőjeként hirdette meg a “The Famous Grouse Gourmet Pillanatok” kampányát, amelyre whisky inspirálta gasztronómiai kalandokat megörökítő fotókat várnak. Az Instagramon megosztott képeket a Bánhalmi Norbert profi fotósból és Péter Anna (Malackaraj) gasztrobloggerből álló szakmai zsűri értékeli. Az általuk kiválasztott húsz legjobb kompozíció közül a közönség szavazza meg a kampány 1., 2. és 3. helyezettjét. A nyertesek stílusosan belépőt kapnak a Gourmet Fesztiválra, az első helyezett pedig egy értékes fényképezőgéppel is gazdagodik.

“A gasztrofotózás valósággal szárnyal napjainkban. Szerintem az igazán jó kép alternatív és különleges nézőpontból készül, ami hatással van a nézőre. Azt a vágyat váltja ki belőle, hogy bárcsak részesévé válhatna ennek az étel és ital kombinációnak. Kiemelném a színek harmóniáját és játékát. A kép legyen egyedi. Nem baj, ha innovatív, csak értsük, és érezzük, hogy mit szeretne közölni az alkotó”

– osztotta meg tippjeit a két fős szakmai zsűri profi fotós tagja, Bánhalmi Norbert.

A kampány szabályzata és további részletek elérhetőek itt.