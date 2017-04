Jön az Annabelle 2 – és halálra fog rémiszteni

3 év után újra a mozivásznakon fog rémisztgetni a világ legijesztőbb babája. A 2013-as film előtörténete, az Annabelle: Creation a nyár végén fog a mozikba kerülni, a horror nagymesterének, James Wan tálalásában.

James Wan (Démonok között, Insidious, Fűrész) és David F. Sandberg (Amikor kialszik a fény) összedugták a fejüket, hogyan tudnák megalkotni a mozitörténelem legfélelmetesebb alkotását, és elkezdtek dolgozni az Annabelle második részén. A film az első Annabelle-film előzménysztorijának is felfogható, ugyanis az 1970-es évekbe fog visszaröpíteni minket. A történetben egy fiatal házaspár elveszítette a gyermekét, gyászunk enyhítésére pedig több gyermeket és egy rájuk felügyelő apácát is meginvitálnak otthonukba. Aztán persze feltűnik a vérfagyasztó baba, Annabelle is, aki mindenkit halálra rémiszt.

A filmben Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson és Philippa Anne Coulthard fogja a főbb szerepeket játszani, írja az EW.

Az Annabelle amerikai premierje augusztus 11-én lesz.