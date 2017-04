Íme a Rubik-kocka, amit szíved szerint percek alatt felfalnál

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Rubik-kockának már létezik a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztett, dombornyomott változat is, most pedig felfedeztük az ehető változatot is, ami sok fejtörést biztosan nem okoz, ugyanis nem kirakni, hanem megenni kell. Sokkal fairebb ajánlatnak tűnik, nem?

Ha nem hallottál még a francia cukrász, Cédric Grolet nevéről, itt az ideje, hogy megismerd! A sütőzseni a Relais Dessert versenyen tavaly elnyerte a legjobb cukrásznak járó díjat. Ezen nem tudunk meglepődni, főleg, ha találkoztunk (vagy ne adj’ Isten megkóstoltuk) az egyik alkotását. A fiút még a Rubik-kocka is megihlette, és apró, kocka formájú sütikből álló tortát csinált, melyek összeállítva egy Rubik-kockát formáznak.

Nekünk már csak azért is jobban bejön a sütiváltozat a Rubik-kockából, mert ezzel legalább nem kell sokat vesződnünk: csak a villánkra szúrjuk, és már ehetjük is.

Cédric, ugye nekünk is csinálsz egy ilyen csodát?