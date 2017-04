Dobd be magad idén is!

Magyarországon évente 800-900 millió darab sörös és üdítős alumínium italdoboz kerül forgalomba, de ennek felét, mintegy 450 millió darab aludobozt nem hasznosítják újra. Ez környezetvédelmi és gazdasági szempontból is óriási pazarlás, hiszen az alumínium minőségromlás nélkül szinte 100%-ban és akárhányszor újrahasznosítható.

A „Dobd be magad” környezetvédelmi szemléletformáló program játékos formában idén is felhívja a fiatalok és fiatal felnőttek figyelmét, hogy az aludobozok szelektív visszagyűjtésével nagyon sokat tehetnek környezetükért. A zöld ügyet Alu nagykövetként támogatja Muri Enikő színész-énekesnő, Aranyosi Péter standup-komikus és a népszerű lemezlovas DJ Free.

Van hová fejlődni

Ahogy Európa más országaiban is, Magyarországon is számos lehetőség áll rendelkezésre az aludobozok szelektív gyűjtésére. Választhatjuk az üzletekbe telepített, a Returpack Kft. által üzemeltetett mintegy 200 aludoboz visszaváltó automata egyikét, amelyekben évente 100 millió darab sörös és üdítős italdoboz gyűlik össze, emellett a házhoz menő szelektív gyűjtés is elérhető az ország legtöbb városában. Az iparági statisztikák azonban azt mutatják, hogy van hová fejlődnünk a szelektív gyűjtésben. Míg nálunk csupán 30-50%-os, addig a szomszédos Szlovákiában 69%, Ausztriában 70%-os az aludobozok visszagyűjtési aránya, Belgium 98%-os példája pedig azt mutatja, a teljes visszagyűjtés sem lehetetlen.

Kettő az egyben: védjük a környezetet, spóroljunk energiát

A szelektív gyűjtést gyakran éri az a kritika, hogy drága. Az aludobozok újrahasznosításánál környezetvédelem és gazdaságosság egy irányba mutat: az alumínium ugyanis minőségromlás nélkül közel 100%-ban, akárhányszor újrahasznosítható, így az elsődleges nyersanyagokból készülő fémhez képest az újrahasznosított alapanyagból előállított alumíniumhoz 95%-kal kevesebb energia szükséges. Ez azt jelenti, hogy egyetlen aludoboz újrahasznosításával például annyi energiát spórolunk, amely egy laptop 3 órás működéséhez is elegendő.

Játékos szemléletformálás

Idén is elindul az alumínium dobozok szelektív gyűjtését és újrahasznosítását népszerűsítő „Dobd be magad” környezetvédelmi edukációs program. A www.dobdbemagad.com oldalon elérhető Aluvaluta játék a visszaváltást ösztönzi: ha az áruházakba telepített automatáknál váltják vissza az aludobozokat, most értékes ajándékokat nyerhetnek a résztvevők, csakúgy, mint az Aluakadémia játékkal, amely pedig a fiatal felnőttek környezetvédelmi és újrahasznosítási ismereteit igyekszik játékos formában bővíteni.

A szelektív gyűjtést ösztönző programhoz „Alu nagykövetként” Aranyosi Péter humorista, Muri Enikő színész- és énekesnő, valamint DJ Free is csatlakozott.