Sosem látott képek a szeptember 11-i merényletről

Bár a szeptember 11-i terrortámadásról mindenkinek a World Trade Center jut az eszébe, a Pengtagon épületét is támadás érte azon a napon. Az FBI ez utóbbi szerencsétlenségről hozott nyilvánosságra eddig még sosem látott képeket.

Ahogy a World Trade Centernél, úgy a Pentagonnál is egy eltérített repülő csapódott be az épületbe. Az FBI által közölt fotókon az al-Kaida terroristái okozta katasztrófa szörnyűsége látszik. A fotók megörökítették, ahogy a Boeing 757 repülőgép hatalmas területnyit pusztított el az Amerikai Védelmi Minisztérium épületéből, és azt is, ahogy az egyenruhások megpróbálják menteni a helyzetet és eltakarítani a romokat.

A szerencsétlenségben 189-en vesztették életüket.