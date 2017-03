Csak élőben hallhatóak az új Zagar-számok – Interjú Zságer Balázzsal

Zságer Balázs és zenekara egy új koncepcióval rukkolt elő pár hete. Nemcsak, hogy új irányt vettek, de egy kísérleti alapú, az eddiginél sokkal experimentálisabb, sőt, improvizatív koncertfelállást illesztettek össze a már meglévő és az új közönségük számára. Mert, hogy új közönség is lesz, a klubfellépéseket követően biztosan, de a nyárra is tartogatnak meglepetéseket. A zenekar frontemberével ezekről a pozitív és izgalmas változásokról beszélgettünk.

Vége a szürke télnek, friss, tavaszi energiák kezdik bejárni a tereket. Ti is évről évre ilyenkor bújtok elő. Mennyire tudatos ez a tavaszi kezdés?

Inkább ösztönös, a tavasz és az ősz általában olyan időszak, amikor a kreatív energiák jól működnek nálunk.

Ha minden igaz a tavaszi start megvolt, elindult a Zagar legújabb koncertfelállása. Mivel rukkoltatok idén elő?

Egyelőre egy új lemezen dolgozunk, amibe még a megjelenés előtt, már a koncerteken is belehallgathat a közönség. Ez számunkra is új, mert ilyesmit még nem nagyon csináltunk. A lényeg, hogy élőben kísérletezgetünk az új számokkal, amelyek még kialakulatlanok és kötetlen a felépítésük, szerkezetük. Újra nagyobb érdeklődés övezi a koncertjeinket, és talán egyre jobban értékelik az emberek, ha valami ott születik meg a szemük láttára a színpadon.

Izgalmas koncepció. Megvolt az első koncert a Corvinon, ahova 7 év elteltével tértetek vissza. Milyen volt újra ott, klubkörnyezetben koncertezni?

Az elmúlt időszakokban is játszottunk klubokban, volt például egy európai klubturnénk is Prága-Pozsony-Berlin-Amszterdam-Brüsszel állomásokkal és Londonban is adtunk egy koncertet. A corvinos koncert azért volt inkább érdekes, mert partykörnyezetben próbálhattuk ki az új műsort. Már régóta akartam egy komolyabb változást hangzásban és zenei hozzáállásban, ez mostanra érett meg bennem, és a zenekar többi tagjában is. Ez az irány számunkra sokkal izgalmasabb, mint a mainstream állóvizében tocsogni.

Hogyan fogadta a közönség az új irányvonalat? Pozitívak a visszhangok?

Abszolút pozitív volt a fogadtatás, szerencsére elég nyitott a közönségünk az új dolgokra. Most egy sokkal kísérletezőbb kedvű elektronikus zenét hallhatnak tőlünk, ami nagyrészt instrumentális, szóval ilyen tekintetben kicsit visszanyúlunk a gyökereinkhez is. Ami még érdekes lehet, hogy a koncertek minden eddiginél pszichedelikusabb irányvonalat vettek, sokkal több az improvizáció, ezáltal szabadabb, experimentális dolgok történnek a színpadon.

Egy pár héttel ezelőtt készült interjúban úgy nyilatkoztál, hogy “a zene egyszerűen mindig magával hozza a saját érdeklődőit”. Láttál új arcokat a régi ismerősök között?

Új arcokat mindig látok, és ez nagyon jó, szeretem, hogy állandóan változik a közönség összetétele. Amikor populárisabb dalokat készítettünk, akkor is mások jártak a koncertjeinkre, ha nehezebben befogadható zenékkel rukkolunk elő, akkor természetesen szűkül a kör. Úgy érzem, hogy egyre jobban szubkulturális lett az ilyen fajta zene Magyarországon, ami nem feltétlen baj. A zenehallgatás terén is új underground hozzáállású generáció van kialakulóban, szeretnénk inkább ehhez tartozni.

Milyen feedbackekre figyeltek ilyenkor, főként, hogy nagy változtatásokat léptetek meg?

Igazából a koncert alatti reakciók érdekelnek, hogy egy-egy új szám hogyan működik. Első hallásra hasonlót érez-e a közönség, mint mi a számok születésekor, működnek-e a szerkezeti elemek, kiállások, droppok, stb.

Az új dalok érkezésével felmerül a kérdés: lesz ezekből egy új album is?

Kicsit korai még lemezről beszélni. Ez az új anyag még egy jó ideig csak élőben lesz elérhető. Akik a koncertekre eljönnek, azok biztosan kapnak majd újat, de, hogy ez ebben a formában manifesztálódik-e egy új albumban vagy csak live formátumban fog létezni, az még a jövő kérdése.

Az új hangzás és új dalok mellett játszotok-e régebbi dalokat is, illetve készültök-e valami plusz érdekességgel, például látvány tekintetében?

Igen játszunk pár régi koncertkedvenc számot is, de azokat már az utóbbi pár évben is máshogy játszottuk, mint, ahogy a lemezeken szerepelnek, és ezeknek még lesz egy továbbfejlődése, szeretnénk, ha illeszkednének ehhez az új koncepcióhoz. Természetesen minden alkalommal tervezgetünk plusz dolgokat audiovizuális tekintetben is. A klubkoncertek esetében még ez nem releváns, de lesznek nagyobb fellépések is, amikre tervezünk érdekes vizuált. Júniusban a Kolorado Fesztiválon lesz egy nagyobb koncertünk, ahol már egy teljesen új műsort kap a közönség. Addig egy kísérleti állapot lesz jelen a koncertjeinken, ami talán a közönségnek és nekünk is izgalmas dolog lesz.





Hogyan vetitek bele magatokat a Zagar koncertidőszakának folytatásába? Mit és hol kapunk tőletek a következő, pezsdítő hónapokban?

Hamarosan megjelenik egy anniversary vinyl album, amelyre tehetséges magyar producerek mellett olyan nagy neveket is sikerült megnyernünk, mint Dan Caster, Nico Pusch, Kellerkind vagy a Pitchfork-kedvenc Vakula. Aztán még tavasszal lesz egy albumújrajátszó koncertünk az A38 szervezésében, ugyanis idén 10 éves a Cannot Walk Fly Instead című lemezünk. A nyáron pedig főleg csak kisebb, független fesztiválokon lépünk majd föl, de legközelebb április 8-án találkozhatunk, akkor a Kuplungban.

Akkor szép időszak elé néztek! Április 8-án igyekszünk titeket meghallgatni élőben és sok sikert a folytatáshoz!

A Corvinban készült fotókat Dancs Enikő Biankának köszönjük, az alábbi videó pedig remekül szemlélteti, hogy milyen utazásra számíthatunk Balázséktól!

Kovács M