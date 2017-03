19 évig maradt titokban a Szex és New York eredeti intrója

Ugye te is fejből tudod dúdolni is a Szex és New York főcímét, amikor eszedbe jut a sorozat? Az ikonikus intróban Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker egy testszínű topban és egy tütüben sétálgat New York utcáin, amikor felfedezi a buszon saját arcképét. Nem sokon múlt azonban, hogy nem teljesen más jelenetet látunk a főcím alatt.

Sarah Jessica Parker tütüje 19 évvel ezelőtt véste be magát a köztudatba, amikor elsőként feltűnt a Szex és New York legelső részének intrójában. A balettos ruhadarabhoz, ami alig pár dollárba került a színésznő ragaszkodott, ám a stáb több tagja sem rajongott az ötletért.

“Két különböző szett volt a nyitó jelenethez. Az egyik a tütüs, ami végül bekerült a főcímbe, a másik pedig egy kék dressz lett volna, amit végül elvetettünk”

– mondta Darren Star, a sorozat alkotója, aki nem szívlelte a tütüt, és ragaszkodott hozzá, hogy legyen még egy alternatívája a ruhadarabnak.

Az, hogy az 5 dollárért vásárolt tütü került be a nyitójelenetbe a sorozat stylistjának és Sarah Jessica Parker védőbeszédének köszönhető, akik foggal-körömmel ragaszkodtak hozzá.

Ennyi idő után elég nehéz lenne elképzelni kedvenc szinglisorozatunkat Carrie tütüje nélkül, de azért nézzük meg az alternatív nyitórészt is, hátha valakinek ez is bejön.