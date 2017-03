Az egész világ a Ronaldo félresikerült szobrán röhög

Cristiano Ronaldo, a világ leghíresebb focistája. Tehetségéről végre portugáliai szülővárosa, Funchal is megemlékezett. A focista tiszteletére egy bronzszobrot állítottak és a helyi repteret is átnevezték az ő nevére. A repülőtér átkeresztelésével nincs is semmi gond, de a bronzszobor már hagy némi kivetnivalót maga után.

Lehet, hogy április elseje első áldozta Ronaldo volt? A róla készült bronzszobor ugyanis aligha hasonlít a hírességre. Vagy lehet, hogy egy új stílusirányzat van megszületőben? Akárhogyan is legyen, Ronaldo aligha zárta őszintén szívébe a szobrocskát, mely percek alatt az internet legújabb vicctémája lett. A róla készült legjobb mémeket a Bored Panda gyűjtötte össze.