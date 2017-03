Mire számítsunk az első I Love Deep-bulin a TESLA falai között?

Még szép, hogy ezt a kérdést inkább a fellépőkre bíztuk, akik kedvenc zenéikkel válaszoltak.

Az idén már 15 éves fennállását ünneplő I Love Deep március 31-én, pénteken visszatér a gyökereihez, és hazai repertoárral újra a deep house-t valósítja meg a közönség legnagyobb örömére. Ez ugyanakkor nem a koktélkevergető dallamokat, inkább a basszusokkal telített, táncrobbantós hangulatot eredményezi majd.

Mindez a Tesla Budapest klubintézményében, a perfekt hangrendszeren, DJ Budai, Chriss Ronson, Peter Makto és a Chuck & Perge-páros részvételével, akiket meg is kérdeztünk, hogy mit jelent számukra az ILD-sorozat, és kaptunk tőlük egy-egy zenét is, ami előrevetíti az éjszaka hangulatát!

DJ Budai

Dj-ként rengeteg inspirációt kaptam a house műfaján belül olyan hihetetlen művészektől és dj-ktől, mint Terry Lee Brown Jr, Little Lui Vega, Danny Tenaglia, Timewriter, Deep Dish és még sorolhatnám. Így született meg az I Love Deep-partysorozat, ahol a house-nak ezt a fajta oldalát szeretnénk meghallgatni és élvezni. Így minden egyes ILD-buli nagyon különlegesnek számít!

Peter Makto

Számomra az I Love Deep-sorozat a csemegék fellegvára. 2000-2001 körül nagyon ráálltam a deep house és a jazzy house lemezek vásárlására, és azokban az időkben csak az ILD volt, ahol el tudtam volna magam képzelni, hogy ilyen finom zenéket játszom. Idővel be is kerültem a csapatba, sőt rezidens lemezlovasa vagyok a mai napig ezeknek az esteknek. Az egyetlen egy projekt, ahol kitartok a hangzás mellett, kicsit “közönséget nevelve”, míg más bulikon azért könnyebben adom a fejemet a kiszolgálásra. Ezúttal is csemegéket viszek a Teslába. #seeyouthere