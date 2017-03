Az HBO-s Aranyélet tarolt a Televíziós Újságírók Díjátadóján

Szerda este immár negyedik alkalommal osztotta ki a hazai szakma a Televíziós Újságírók Díját. Az HBO saját gyártású sorozata, az Aranyélet 4 kategóriában összesen 7 jelöléssel indult neki az gálának. A „mutyi-Magyarországot” bemutató sorozat az este folyamán mind a 4 kategóriában díjra tudta váltani a jelölést, így az este egyik legnagyobb nyertese lett!

A legjobb női főszereplőnek immár második alkalommal Ónodi Esztert választották, a legjobb férfi főszereplő díját (Hollós Endre szerepében lehengerlő alakítást nyújtó) Anger Zsolt vehette át míg a legjobb mellékszereplő a gyönyörű és tehetséges Farkas Franciska lett Oszi megformálásáért. Az est egyik fő kategóriájában az Aranyélet duplázni tudott, és a tavalyi év után idén is elhódította a legjobb sorozatnak járó elismerést. Az HBO ezzel 4 éve (a díj alapítása óta) zsinórban hozza el a legjobb televíziós sorozat trófeáját.



„2010 óta, amikor a magyar HBO elindította a saját gyártású műsorainak készítését, mind sorozatainkkal, mind dokumentumfilmjeinkkel a legfőbb ambíciónk olyan történetek elmesélése, amik azon túl, hogy szórakoztatóak, elgondolkodtatnak, tükröt tartanak társadalmunk elé. Megtisztelő, és nagy örömmel tölt el bennünket, hogy erőfeszítéseinket nem csak a nézők, de a televíziós újságíró szakma is elismeri. Ez is azt bizonyítja, hogy komoly az igény minőségi sorozatokra. Külön öröm, hogy az évről évre erősödő hazai sorozatos mezőnyben is kitűnnek produkcióink.” – mondta Krigler Gábor, a HBO kreatív producere.



A többszörös díjnyertes, nemzetközi filmfesztiválokon és 19 országban vetített saját gyártású HBO sorozat összes epizódja elérhető az HBO GO-n, az második évad első epizódja pedig regisztráció nélkül is megtekinthető az HBO online video platformján.