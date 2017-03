5 film, amit nem hagyhatsz ki áprilisban

Ha mindannyian túl vagyunk A szépség és a szörnyetegen, megmutatjuk, melyek azok a filmek, melyeknek áprilisban lesz a premierje, és véletlenül sem akarunk lemaradni róla. Az amerikai-mexikói határon játszódó, némileg társadalomkritikus filmtől kezdve a félig robotot alakító Scharlett Johansson legújabb filmjéig mindent megtalálsz a listánkon.

Páncélba zárt szellem

Premier: március 30

A világszerte ismert japán mangán alapuló történet a nem is olyan távoli jövőben játszódik. A főszereplő Major (Scarlett Johansson) egy különleges teremtmény. Valaha ember volt, ám egy borzalmas katasztrófában súlyosan megsérült, majd félig robotként “építették újjá”, méghozzá egy különleges céllal. Major feladata az, hogy leszámoljon a bűnözőkkel egy olyan világban, ahol már az emberek gondolatai közé is képesek beférkőzni a gonoszok. Míg Major mindent megtesz, hogy teljesítse küldetését, rájön, eddig hazugságban élt: életét valójában nem megmentették, hanem ellopták.

Power Rangers

Premier: április 6

Visszatérnek gyerekkorunk kedvenc szuperhősei. A Power Rangerök, vagyis a suli különcei egy különleges űrhajóra bukkannak, mely hihetetlen képességekkel ruházza fél őket. Szupererejüket hamar igénybe is kell venniük, ha le akarják győzni azt a félelmetes ellenséget, aki azért tér vissza, hogy bosszút álljon régi sérelmein. A Power Rangersökön áll vagy bukik a világ sorsa. Egy biztos: csak együtt képesek legyőzni a gonoszt.

Amerikai pasztorál

Premier: április 13

Seymour Levovnak, becenevén “Swede- nek” mindene megvan, amire csak vágyhat: a fiatal, izmos és sikeres férfi, a gimnázium egykori atléta-bajnoka, akinek a felesége egy szépségkirálynő, Dawn. És ez még nem minden: Swede apja kesztyűgyárának sikeres igazgatója, melynek köszönhetően anyagi javakban sem szűkölködik. Jó modorú, mindig vidám, mosolygós, konzervatív, de nyitott gondolkodású férfi – ugyan mi rossz történhetne vele? Mint kiderül, a sors vele is tud kegyetlen lenni. Sőt, nemcsak vele, de az egész családjával.

Halálos iramban 8

Premier: április 13

Most, hogy Dom és Letty nászútjukat töltik és Bran és Mia is kiszálltak a játszmából, az egykori csapat visszatér a normális, hétköznapi életükhöz. Ám Domot egy rejtélyes nő visszacsábít a bűnözés világába, és a férfi elárulja és magára hagyja a hozzá legközelebb állókat. A banda nagyobb megpróbáltatás előtt találja magát, mint eddig valaha. A csapat Kubától New Yorkon át egészen a sarkvidékig körbeutazza a földet, hogy megállítsák az anarchista bűnözőket, és visszaszerezzék a férfit, aki egykoron egy családdá tette őket.

Desierto – Az ördög országútja

Premier: április 20

Ami kezdetben egy reményteli útnak indult egy szebb jövő reményében, elkeseredett és reménytelen harccá alakul a túlélésért. A Mexikóból Amerikába érkező szerencsétlenek megbíztak az embercsempészekben, ám a határ túloldalán Sam, egy felfegyverkezett idegen és a vérszomjas kutyái várnak rájuk.