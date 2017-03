3 egyszerű, de észbontóan jó reggeli

Volt idő, amikor nem vettem komolyan a reggelizés fogalmát, és vagy unalmas szendvicsekkel indítottam a napot, vagy egyáltalán nem is ettem semmit. Ma viszont már – hála a barátnőm életmódjának – minden reggelt igyekszem ünnepélyesen megélni, méghozzá laktató, tápláló, napot beindító étkezéssel. A lehetőségek tárháza végtelen, de a következő három fogás azért lett a kedvencem, mert nem csak isteniek, de gyorsan és egyszerűen elkészíthetőek. Valljuk be, ez azért elég fontos reggel!

Tepsis omlett párolt zöldségekkel

Hozzávalók 2 főre: 4db tojás / 1 közepes hagyma / 4-5 fej gomba / egy kisebb cukkini / 10dkg sajt

Ehhez szükség van egy olyan serpenyőre, melyet sütőbe is tehetünk. Ebbe öntünk egy kis olajat, amin előbb a hagymát pároljuk, majd hozzá dobjuk a felszeletelt gombát és cukkinit. Sózzuk, borsozzuk, mint, ahogy a felütött 4 tojást is, amibe még tehetünk egy kis petrezselymet, bazsalikomot, kakukkfüvet, vagy ami aznap jólesik. Ha a zöldségek megpárolódtak, felöntjük a felvert tojásokkal, majd amikor az alja kezd átsülni, ráreszeljük a tetejére a kedvenc sajtunkat, és 180 fokra melegített sütőbe tesszük 6-8 percre. Ennyi idő alatt megsül a teteje és elolvad a sajt. Kicsit megemelkedik a tojás és kellemesen légies lesz. Én szeretem még a zöldségek közé párolni a retket, uborkát, kaliforniai paprikát, olíva- vagy kapribogyót, a tetejére szoktam még dupla sajtot tenni, esetleg piros aranyat, rukkolát. Mellé friss paradicsomot, uborkát szeletelve, kenyér nélkül is isteni!

Egyszerű tükörtojás, nagyszerű zöldségekkel

Nincs is annál jobb, amikor egyszerű alapanyagokból hozunk ki nagyszerű ételeket. Ilyen az, amikor friss és/vagy fagyasztott zöldségeket (pl. paprikát, cukkinit, zöldbabot, spenótot, bébi répát, cukkinit) vajon megpárolunk egy serpenyőben, rövid ideig, nem lepirítva az alját. Majd, ha kész van, kiöntjük a tányérra, és a serpenyőbe mehet még egy kis vaj vagy olaj és néhány tojás. A tükörtojást én úgy szeretem, ha közepes lángon, fedő alatt készül, mert így kellemesen omlós lesz a sárgája. Ha intenzív ízekre vágyunk, akkor a kész tükörtojásra a són kívül mehet bors, őrölt paprika és bármi más, de kedvezhetünk magunknak néhány szelet sült baconnel is, és még úgy is negyed óra alatt megvagyunk.

Humuszlakoma friss zöldségekkel

Ha előző nap eszembe jut, veszek valami jó helyen egy kis tál humuszt és pitát, vagy lehet boltit is tartani a hűtőben, így bármikor ott van. Lényeg, hogy ez még az előző kettőnél is gyorsabban megvan, mert csak fel kell szeletelni a friss zöldségeket, paradicsomot, uborkát, retket, esetleg főzni egy tojást, vagy sajtokkal kiegészíteni, és akár a pitába töltve a humusszal, vagy falatonként összeillesztve egy igazán harmonikus, friss reggeliben lehet részünk. Nekem az a kedvencem, pláne, ha még sült padlizsánt is van időm készíteni hozzá és gluténmentes palacsintapitát!

Természetesen ezek a fenti ételek a végtelenségig variálhatók, és szükséges is bátran kísérletezni, hogy még véletlenül se forduljon elő, hogy megunjuk a kedvencünket, és visszatérünk a régi, nem feltétlenül előnyös reggeli étkezéshez. A fenti ételek mellé teát ajánlok, a cukrozott gyümölcslevek, kávé nálam már rég leszerepeltek. Érdemes az egészségre törekedni, és minden nap jól és jót reggelizni!

Kovács M