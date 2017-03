Ezt a 4 dolgot ne felejtsd el, ha sportos akarsz lenni

A kockás hasért nemcsak az edzőteremben kell megdolgozni. Az izmokra legkönnyebben akkor tehetsz szert, ha a kemény edzés mellett az életed többi területén is ügyelsz arra, hogy egészségesen élj. Menyhárt Zoltán, személyedző 4 olyan dologra hívja fel a figyelmünket, melyekkel csak nagyon kevesen vannak tisztában, pedig minden sportoló számára fontosak.

Vigyázzállás!

Minden gyakorlatot csak helyes testtartással tudunk megfelelően kivitelezni, ám sokak azt sem tudják, hogyan kell helyesen állni. Fontos, hogy vállszéles terpeszben álljunk, és mindkét alsó végtagunkon egyenletesen oszlassuk el a testsúlyt. Az alsó háti gerincszakaszt tartsuk egyenesen, ne legyen se homorú, se domború. Far- és hasizmunkat feszítsük meg, tartsuk tónusban, fejünket pedig húzzuk vissza néhány centire.

Futópad vagy kültéri futás?

A kültéri futás jobban megedzi a lábat. A futópadon, mivel nem mi „hajtjuk” magunk alatt a talajt, emiatt a combhajlító izom nem dolgozik olyan mértékben, mint a szabadtéri futásnál.

Mikor nyúljunk táplálékkiegészítőkhöz?

Csak akkor kezdjünk el táplálékkiegészítőket szedni, ha a napi négyszeri-ötszöri, egészséges ételekből álló étkezés mellett nem tudunk fejlődni. A táplálékkiegészítők nem helyettesíthetnek egyetlen étkezést sem.

A legalapvetőbb táplálékkiegészítő a fehérjepor, amit jobb, ha vízzel, és nem tejjel készítünk el, mert így könnyebben felszívódik. Ugyanebből az okból érdemes állati, és nem növényi fehérjét tartalmazó proteint vennünk, ami nem azt jelenti, hogy a növényi fehérjéket hanyagoljuk el, sőt.

Fehérjét azoknak is érdemes szedni, akik fogyni szeretnének, ugyanis fogyáskor az izomtömegünkből is veszítünk.

Káros szenvedélyeink

Az alkohol nemcsak az agysejteket pusztítja, de az izomszövetben lévő sejteket is, ráadásul erős vízhajtó hatású. Hacsak nem hivatásos testépítőnek készülünk, és mértékkel fogyasztjuk, ihatunk alkoholt. A „legjobb választás” a vodkaszóda, ugyanis a vodkának a legalacsonyabb a kalóriatartalma.

A dohányzás tompítja az érzékszerveinket és az idegvégződéseinket is. Ráadásul az állóképességet is rontja és a tüdőkapacitás is csökken.