Irány edzeni a szabadba! Itt a nagy street workout-kisokos

Most, hogy tavasz végérvényesen beköszöntött, a konditermek izzadtságszagú levegője hirtelen elviselhetetlenné válik, még a nagy üvegablakok mellett is klausztrofóbiás lesz az ember, és minden forint fáj, amit bérletre költ.

Bizony, ezek mind annak a tünetei, ha valaki a város különböző pontjain elhelyezett street workout-pályák egyikére vágyik. Ezek, a minimalista játszótérnek tűnő fémépítmények az utóbbi években úgy szaporodtak el Budapest-szerte, hogy nem győztük kapkodni a fejünket. A több mint száz lehetőség között van, ahol csak pár rúdon lehet húzódzkodni – mászkálni, de néhány parkban kész konditerem található. Mi összegyűjtöttük a főváros legjobbjait, hogy mindenki megtalálja a lakásához és szívéhez legközelebb állót.

A street workout, mint edzésforma amúgy az USA-ból származik. Ott olyannyira népszerűvé vált pár év alatt, hogy a napbarnított és gyönyörűen kigyúrt testű fiatalok akár versenyeken is összemérhetik erejüket – teljesen érthető módon hatalmas nézőközönség előtt. Itthon még nincs ilyen nagy hagyománya ennek a mozgásformának, de 2008 óta létezik egy street workout-közösség is, a HunBars.

A felnőtt játszóterek nem is csak a formás izmokra és menő Insta-képekre vágyóknak épülnek: az elfoglalt dolgozókat és a mozgásra vágyó időseket is ösztönözni kívánják ezzel, sőt az önkormányzatok az agresszivitás kezelésére is törekednek ezekkel a lépésekkel. A komolyabb gépeket azonban csak 12 év fölött javasolják. De nézzük is a legjobb utcai edzőhelyszíneket Budapesten!

Margit-sziget

Az öt kilométer pluszos szigetkör után nincs is jobb, mint a Margit-híd lába alatt fekvő kicsi, de annál jobban felszerelt pályán edzeni. Mivel a szigetnek nincs nyitvatartási ideje, akármikor be lehet térni pár izomgyakorlatra – és nagy valószínűséggel nem is leszel egyedül, pár tippet is elleshetsz. Továbbá a sziget északi részén is van néhány gép, azoknak pedig, akik többre vágynak, a közeli MAC-pálya és uszoda között található, nagyobb parkot ajánljuk.

Városmajori park

Buda szívében, a százéves fák árnyékában található park igazából úgynevezett parkour-park. A parkour olyan sport, ami deszkákon ugrálást, háztetőkön mászkálást és falról szaltózást is magába foglal, de a Majorban persze szó sincs ilyesmikről. Ellenben az egész parkot átszeli egy kiépített futópálya, és vízcsap is található a gépek mellett.

Városliget

A Városligeti parkban, a Dózsa-Ajtósi sarok közelében már hosszú évek óta működik egy kültéri edzőterem, amitől nem messze egy modernebb, de egyszerűbb eszközparkot is felhúztak a közelmúltban. A profik és az edzők hűségesek maradtak a régi helyhez, de az új rudakon is szinte mindig kapaszkodik valaki.

Óbuda

Óbudán 2011 óta gombamód nőnek ki a földből a kondiparkok. A legismertebb a Harrer Pál utcában található, de a Laktanya és Vöröskereszt utca találkozásánál is rengeteg lehetősége van az edzeni vágyóknak: a kondigépek mellett itt frissen felújított sport- és gördeszkapályák is találhatók. A térségben ezeken kívül 10 helyen lehet edzeni.

Bikás park

A 4-es metró megállójához közel, Újbudán is az utóbbi években szereltek a parkba viszonylag komplikált gépeket, amiket 0-24-ben lehet használni. Igaz, hogy a futópálya mellett csupán 4 gép található, de kezdőknek nagyon kényelmesek, mivel használati utasítás is található mellettük.

Hajógyári-sziget

A sziget 8000 négyzetméterén gyerekeknek és felnőtteknek is bőven akar “játékszer”. Napközben ivókút, éjszaka környezetbarát világítás teszi még profibbá a parkot.

Természetesen rengeteg, nagyon jól felszerelt park található még város- és országszerte, amikről a HunBars oldalán találhatsz információkat.