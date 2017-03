Megérkezett Az Igazság ligájának előzetese

Pontosan egy éve, hogy a Batman vs. Superman a mozikba került. A Warner Brossnak köszönhetően nem sokáig maradunk kedvenc szuperhőseink nélkül: Az Igazság ligájának premierének időpontja is rohamosan közeleg. Addig is, itt az előzetes!

A tavaly év eleje óta készülő filmben Batman (Ben Affleck) és az Aquaman (Jason Momoa) is szerepelni fog, hogy együtt harcoljanak a Wonder Womannal és rengeteg más szuperhőssel. Tudjátok, a sztori a szokásos: jók a gonoszok ellen: tét a világ sorsa. A mozi rendezője Zack Snyder, aki az Acélembert és a Batman vs. Supermant is felügyelte. Az előzetes alapján a film tele lesz harcokkal és sötét jelenetekkel, és rengeteg (talán már túl sok) szuperhőssel is.

A film premierje november 17-én lesz.