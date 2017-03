Így fog kinézni az új Lara Croft

Angelina Jolie ideje lejárt. Legalábbis ahhoz már nem elég dögös és fiatal, hogy harmadjára is Lara Croft bőrébe bújjon. A 2018 márciusában debütáló 3. Tomb Raider filmben már nem az ő, hanem Alicia Vikander főszereplésével fog a mozikba kerül.

Alicia Vikander 2015-ben vált közismerté a nagyközönség számára, ekkor tűnt fel Eddie Redmayne oldalán A dán lányban, mely alakításáért egy Oscar-díjat is bezsebelhetett. A színésznő ennél harcosabb szerepekben is megállja a helyét, ezt bizonyítják a legújabb Tomb Raider film forgatásáról kiszivárgott képek is.

A 3. Croft-filmben Lara ahelyett, hogy átvenné apja vállalkozását inkább megpróbál a saját módján boldogulni, ami nála azt jelenti, hogy biciklis futárnak áll. Másodállásként pedig megpróbálja felkutatni az eltűnt apját, akinek a jelek szerint valahol Japánban veszett nyoma.

“Amikor felkértek a szerepre, nagyon izgatott lettem. Az emberek nagyon sok ok miatt könnyen tudnak azonosulni Larával. Engem az fogott meg benne, hogy megpróbálja megtalálni a saját helyét a világban, megpróbálja a jövőjét összekötni a múltjával. Kemény, értékes és okos csaj”

– nyilatkozta Vikander a Vanity Fairnek.