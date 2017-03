Ismerd meg a Funzine-nal Magyarország legfiatalabb tudósait!

Ismered az érzést, amikor elmész egy társaságba, és senki sem érti, mit is tanulsz/mivel is foglalkozol? Sok fiatal van így ezzel, és többek között éppen ezért kerül megrendezésre A Nők a Tudományban Egyesület szervezésében SCI-ndikátor néven az első országos tudománykommunikációs versenyt, amelynek kulisszái mögül jelentkezik csütörtökön élőben a Funzine!

Az esemény két, az oktatási rendszerben is jelen lévő, társadalmi problémára keresi a választ: a természettudományos területen tanuló fiatalok – akikre ma a legnagyobb a munkaerőpiaci igény – felkészületlenül jönnek ki az egyetemről kommunikációs készségek (és egyéb soft skillek) tekintetében, azaz nem képesek közérthetően elmondani, hogy mivel foglalkoznak. A másik probléma, hogy a lányokkal szembeni diszkrimináció ezeken a területeket gyakran sokkal erősebb, sokszor az oktatók is “férfi szakmának” tartanak szakokat, ami gátolja a lányok teljesítményét. Éppen ezért A Nők a Tudományban Egyesület SCI-ndikátor néven indította el az első országos tudománykommunikációs versenyt. Korábban is voltak már hasonló kezdeményezések, ám ez az első alkalom, hogy természettudományi, műszaki, informatikai és matematika szakos hallgatók jelentkezését az ország minden részéről várták.

A verseny célja, hogy a résztvevők képesek legyenek közérthető nyelven megismertetni tudományos területüket a nagyközönséggel, valamint lehetőségük nyíljon arra, hogy kilépjenek a laboratóriumból és támogatókat találjanak. Ezzel közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy megvalósítsák terveiket, és a tudományos pályán, valamint a versenyszférában is érvényesülni tudjanak. A versenyzők fejlődését az alábbi mentorok segítették elő:

Komlósi Orsi, Orsi filmterjesztési szakember, kurátor, a Palantír Film Alapítvány / DocuArt mozi vezetője

Lakos Nóra, többszörös díjnyertes filmrendező, a Gyerekfilm Akadémia alapítója és vezetője

Mann Dániel, kommunikációs szakértő, a Google A Grund alapítója

Zsiros Róbert László, a Szertár blog alapítója

A Funzine a csütörtöki döntő kulisszái mögé pillant, és Facebook-oldalunkon élőben követhetitek, ahogy interjúkat készítünk a versenyzőkkel az eredményhirdetés előtt. Tartsatok velünk! #seeyouthere