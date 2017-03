Felújítják az Alagutat – a biciklisek örülhetnek a legjobban

Két és fél évbe, na és 22-23 milliárd forintba fog kerülni a Lánchíd és a Clark Ádám téri alagút felújítása.Ha mindennel elkészülnek, a biciklisek örülhetnek majd legjobban: ők külön sávot fognak kapni az Alagútnál.

Bár megjelenésében sem a Lánchíd, sem az Alagút nem fog sokat változni, jelentős összeget, több mint 22 milliárd forintot költenek majd a felújításukra, írja a 444. A Széchenyi Lánchidat az eredeti terveknek megfelelően fogják felújítani, anno hasonlóan járt el a városvezetés a Margit híd esetében is.

A Clark Ádám téri Alagút felújítása során biciklisek mindkét irányban kapnak egy-egy sávot (a Lánchídnál ugyanezt már sokkal nehézkesebben lehetne kivitelezni), valamint a szellőzőrendszert is korszerűsítik, és ventilátorokkal szerelik fel (pont úgy, ahogy az autópályás alagutakat is szokták). A munkák miatt az Alagút mozaikburkolatát is le kell majd szedniük, melyet a felújítás elvégeztével természetesen ismét visszahelyeznek.

A project csak lassú ütemben valósulhat meg: a városi idén 0,9 milliárd forintot szavazott meg a felújításra, 2018-ban 10,5 milliárdot, 2019-ben pedig 10,9 milliárdot költ majd Budapest a felújításokra, melyektől sajnos nem lesz zöldebb a Duna-part: a tervek szerint 2020-ban sem lesz kevesebb a járműforgalom ezen a területen, ahogy a fák és növények száma sem fog változni.