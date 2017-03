Amerika is felfedezte a Mátyás-templomot

Az amerikai Huffington Post egy külön cikket szentelt a budapesti Mátyás-templomnak. A honlap szerint az épület szépsége vetekedik a velencei Szent Márk Székesegyházzal, a párizsi Notre Dame-mal, vagy a londoni Westminster Abbey-vel.

“Gótika egy leheletnyi szecesszióval”

– jellemzi a cikkében a Mátyás-templomot a Huffington Post. A honlap szerint sehol máshol a földön nem lehet olyan különlegesen gyönyörű templomra bukkanni, mint a Budai Várban található Mátyás-templom.

A cikk szerzője leírja a templom történelmét, vagyis azt, hogy a honalapító Szent István idején is állt már itt templom, 1015-ben. Az azóta eltelt több mint 900 évben rengeteget változott az épület, minden korstílus rajta hagyta a lenyomatát a falakon, kezdve a reneszánsztól a gótikáig, egészen a 20. század elejéig, amikor a szecesszió szellemében végeztek munkálatokat az épületen.

A vallási hely eredetileg a Budavári Nagyboldogasszony nevet viselte, melyet a 19. században kereszteltek át Mátyás-templomra. A Huffington Post arra is kitér, hogy két Habsburg uralkodót, Ferenc Józsefet (1867) és IV. Károlyt (1916), az utolsó magyar királyt is itt koronáztak meg. A templom díszítéséről is szót ejt a cikk, mely résznél Lotz Károly és Székely Bertalan munkásságát emelik ki.

Végezetül megállapítják, hogy a Mátyás-templom egy önálló kategóriát hozhatna létre az építészeti stílusok között, mivel sehol nem látni ehhez fogható épületet.