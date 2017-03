Sci-fi a volán mögött – Száguldj velünk a jövő autóján

Ha egyszer autótulajdonos leszel, vagy már az is vagy, jól tudhatod, nem mindegy, milyen járgánnyal vágsz neki az útnak. Éppen ezért körbenéztünk egy kicsit a piacon, hogy felmérjük, milyen verdák koptatják majd az aszfaltot a jövő útjain, és persze, hogy néhány hasznos információval is ellássunk benneteket.

Kocsiba be, ablakot le

Ha autót szeretnénk vásárolni, természetesen megvannak azok a klasszikus szempontok, amelyek mentén elindulva megtalálhatjuk azt a járművet, mely biztos társunkká válik útjaink során. A fogyasztás, a teljesítmény, a kivitel, illetve a márkahűség játszanak leginkább komoly szerepet a választásban, ha pedig használt autó mellett döntünk, az évjárat, vagy a megtett kilométerek száma is kiemelten fontossá válik. A jövő autóinál azonban már egészen más tényezők fognak szerepet játszani a megszokott extrák, mint az automata váltó, a parkolóasszisztens vagy a fűthető ülések mellett. Ezek a funkciók egészen eltörpülnek a gyártók legújabb elképzelései mellett, melyek nem is olyan sokára már hétköznapok szerves részét fogják képezni.

Robotok az autóban

Idén a legnagyobb sláger egyértelműen az önvezető masinák koncepciós modelljeinek prezentálása. A Ford saját LiDAR szenzoros technológiáját fejlesztette tovább, annak érdekében, hogy egy még okosabb virtuális sofőrt alkothasson meg. A projekthez szükségük van többek között különféle bonyolult algoritmusokra a helyzet- és útvonal meghatározáshoz, rendkívül részletes, 3 dimenziós térképekre és természetesen komoly elektromos ellátásra az egész rendszer üzemeltetéséhez, hiszen az automatikának precízen tudnia kell mindent, aminek egy valódi ember is tisztában van a volánnál. Az Audi és Mercedes a neves grafikai processzor gyártó céggel, az NVIDIÁval kötött partnerszerződést, annak érdekében, hogy mihamarabb sikerüljön mesterséges intelligenciával ellátni a két autógyártó modelljeit.

A komfort felsőfoka

A BMW háza táján inkább a kezelőfelületek megreformálásának irányába mozdultak el a cég mérnökei. Megalkották a speciális HoloActive Touch rendszert, amely egy szabadon lebegő felület, a középkonzol fölé helyezve, ami használatakor érintés helyett a kéz gesztusait veszi figyelembe. A Nissannál is fontos szerepet kapott a finomhangolás, hiszen autóiba a Microsoft személyi asszisztensét, Cortanát fogják integrálni. A sofőröket segítő rendszerek egyébként is tarolni fognak, a közeljövőben találkozni fogunk különböző megoldásokkal a Toyota és Ford négykerekűiben is.

Útban a környezettudatosság felé

Egyértelműen látszik, hogy az autóipart egyre jobban foglalkoztatják a különféle kombinált és a teljes mértékben elektromos megoldások is. Ebbe az irányba eszközölt komoly fejlesztéseket az utóbbi időszakban például a Fiat Chrysler a Portal modellel, amely egyetlen töltéssel körülbelül 400 kilométer távolság megtételére alkalmas, vagy a Mercedes új elektromos furgonja, ami olyan plusz funkciókkal rendelkezik, mint az automatizált rakodótér vagy a jármű tetejére szerelt drón, ami összegyűjti és kiszállítja a csomagokat. Itt érdemes még megemlíteni, hogy felbukkant egy teljesen új gyártó is az elektromos autók világában, mégpedig a Faraday Future. FF91 néven bemutatott prototípusuk, bámulatos specifikációkkal rendelkezik, a több mint ezer lóerős autó alig 2,39 másodperc alatt gyorsul százra.

Hová érkezünk?

Az biztos, hogy lenyűgözően fényes jövő elé nézünk a kocsik terén. Visszaszorulnak a fosszilis üzemanyaggal működő autók, és akár olyan nyugalomban utazhatunk saját kocsinkkal, hogy szinte már a vezetéssel sem kell vesződnünk. Attól még messze vagyunk, hogy a magyar utak önműködő, elektromos eszközökkel teljenek meg, de érdemes megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy néhány évtized múlva már a használtautó piacon is ezek közül a modellek közül válogathatunk majd.

Szerző: Sipos Bence