7 izgalmas külföldi DJ-szett, akiket hétvégén elcsíphetünk a fővárosban

Nem csak Föld órája és óraátállítás lesz ezen a hétvégén, hanem Budapest továbbra is szállítja nekünk a jobbnál jobb programokat. Nézzük, milyen választékot biztosít számunkra az elektronikus zene tekintetében.

Nagyjából másfél tucat esemény jut erre a hétvégére is. Lesz, ahol „csak” hazaiak lesznek, lesz, ahol külföldi köré szervezett eseményen ehetünk részt. Mehetünk a föld alá és a város fölé is, bass music, drum and bass, techno, house, minden megtalálható.

Most a külföldi izgalmakat bocsátjuk közszemlére, illetve a beszúrt mixeket hallgatásra.

Jöjjön is a március 24. péntek, ami egyből legalább 4 külföldit fogad magába, legalábbis, akiket mi kiemeltünk.

Elindul a Bladerunnaz legújabb zenei projektje, mely magával húzza az egész Akváriumot. A drum and bass ütemek mellett most lesz basszusorientált terem is, ahol az Angliából érkező, stílusos szőke csaj, Flava D kerül a főszerepbe, valahogy így:

Összefogott a fenti 4 csapat, hogy felejthetetlen hangélményt okozzon az érdeklődőknek, ahol bár Stimming lesz a fő diktátor, de Acid Paulit látja vendégül, előbb a 4DSOUND hangterében, majd a Toldi Klub falai között folytatódik a hangterjesztés. Valami ilyen hangulat várható:

Különleges estét tartogat péntekre az AETHER mélysége, ahova Chriss Ronson és a We Are Cre8tion csapat a leedsi underground legendás hölgyét invitálta meg. Finom house és tech house szelekciót hoz magával, ami attól lesz a legkülönlegesebb, hogy sokáig nem hallhatjuk majd élőben, mert Laura már várandósan érkezik Budapestre, és ez lesz hosszú időre az egyik utolsó fellépése. Nem is kérdés, hogy legalább ilyen mosolygós lesz:

Ha valakinek az eddig felsorolt előadók azért voltak elvetendők, mert a keményebb, nyersebb hangzásokat keresik, akkor itt a megoldás! Két csapat meghívásának tesz eleget a francia I Hate Models, aki ipari hangulattal tölti meg Budapest fémes sötétségű ékszerdobozát. Ilyesmire számíthatunk:

A szombat sem lesz gyengébb, mindenki talál majd kedvére valót!

Brazília drága techno kincse érkezik másodszorra Budapestre, hogy mikrofonos vokáljával fűszerezett elektronikát borítson lábunk alá, amiben az érzések találkoznak és természetesen a hosszas tánclépések. BLANCAh egyedi stílusát jól tükrözi ez az alig egy évvel ezelőtt adott nappali szett:

A house oltára is vár minket néhány tánccal töltött órát áldozni, melyet ezúttal a Cinema Hall és a szervező Thissizz csapat által összehozott, holland irányból érkező Eelke Kleijn által pulzált hullámzások hivatottak szolgálni. Tőle a legjobban a Los Angeles naplementéjében adott másfél órát szerethetjük addig:

Szombaton sem ússzuk meg a nehéz mélyeket és ipari technohangzást. A város legmagasabban fekvő klubját a svéd-amerikai Pleasurekraft duó pumpálja tele ütemeivel, ahol egészen másnap délutánig kaphatunk a folytatásból. Ne szerénykedjünk velük tölteni az óraátállítást!

Választék van, a szetteket érdemes egészben hallgatni, majd irány a megérdemelt szórakozás!

Kovács M