Ennél jobb marketingfogást még nem láttál – Bravó, Emma Watson

A szépség és a szörnyeteget igencsak furmányos és eddig sosem látott módszerrel promózták New Yorkban. A sztorival kapcsolatban az egyetlen kérdés csupán az, hogy egyáltalán van-e még szüksége A szépség és a szörnyetegnek nagyobb médiafigyelemre, mivel már úgyis minden sajtóorgánum tollának végére tűzte a filmet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Emma Watson 2 dollárért adott tanácsokat a New York-i Grand Central Stationnél.

Alighanem sosem adott még Emma Watson ennyire érdekes interjút. A Vanity Fair újságírója kitalálta, hogy a szimpla kérdezz-felelek felállás helyet hamburgeremberré öltözik, elsétál a New York-i Grand Central Stationhöz, ahonnan Emma Watson osztogatta a tanácsait egy iPad segítségével mindenkinek, aki hajlandó volt 2 dollárt fizetni érte.

Mielőtt pénzéhséggel vádolnánk a színésznőt gyorsan eláruljuk azt is, hogy a befolyt bevételt jótékonysági célokra fordították.