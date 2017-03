Akár még ma is belefuthatunk A szépség és a szörnyeteg gonosztevőjének megformálójába, Luke Evansba! Budapesten forgatják ugyanis a The Alienist című amerikai minisorozatot, amelyben a 37 éves színész is szerepet kapott.

Kedvenc walesi színészünk lelkesen dokumentálja kalandjait a magyar nagyvárosban Instagram-oldalán. Íme, a legjobbak!

Here we go…#TheAlienist #thetravellingwelshman thereallukeevans (@thereallukeevans) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 7., 14:48 PST

Happy husky puppy and happy Welsh man in one pic. #huskies thereallukeevans (@thereallukeevans) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 10., 09:46 PST