Most megtudhatod, hogyan nézett ki Magyarország 1500 évvel ezelőtt

Arról ugye rémlik még valami a töri órás emlékeid közül, hogy régen a Római Birodalom egészen a Dunáig ért, és a mai Dunántúl területe is az ő fennhatóságuk alá tartozott? Ezt hívták Pannóniának, amit most egy rendkívüli játéknak köszönhetően bebarangolhatsz.

Az ötlet mögött az a Történelmi Animációs Egyesület áll, amely korábban már készítettek animációs videót a mohácsi vészről és a nándorfehérvári diadalról is. Az Egyesület most ennél is tovább ment, és nemcsak egy rövidke videót készített arról, hogyan nézett ki Pannónia, hanem egy játékot is kitalált hozzá. A game-ben körbejárhatod a régi római városokat (melyek helyén ma Sopron, Székesfehérvár vagy éppen Buda található) a legapróbb sikátoroktól kezdve a főterekig. Mindeközben pedig rengeteg okosságot hallhatsz a Római Birodalomról, vagyis a játék valójában nem más, mint egy oktatói segédeszköz.

A Történelmi Animációs Egyesület szerint az ő videóikhoz és játékaikhoz hasonló projectek lesznek a jövő tansegédeszközei, melyekkel a tanulás is sokkal hatékonyabbá válik. Ebben mi sem kételkedünk, és reméljük, hogy a próféta szólt az Egyesületből.