Megérkezett az Igazából Szerelem folytatásának hivatalos előzetese!

Majdnem 14 év telt el azóta, hogy mindannyiunk kedvenc karácsonyi vígjátékának, az Igazából Szerelemnek karaktereivel találkoztunk röpke másfél óra erejéig. Azóta biztosan mindenkiben felmerült a kérdés: Mi történhetett velük azóta?

Szerencsére nem kell sokat várnunk, hogy megtudjuk: májusban a Red Nose Day alkalmából újra találkozhatunk majd velük, egy 10 perces videó keretein belül. A mai trailerben a régi színészek között új arcok is megjelentek, ahogy a Mark-tól ellesett módon mutogatják tábláikat. Május 24-et írjuk piros betűkkel a naptárunkba, a képernyőről ugyanis többek között Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln, és Rowan Atkinson fog visszanézni ránk! Addig is, megnézheted az előzetest itt:

És ha ezzel sem tudsz betelni (érthető okokból kifolyólag), nézd meg ezt a behind the screens videót is: