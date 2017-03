Hamarosan kezdődik a 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Március 31-én indul, és több mint három héten át tart majd a világsztárokat, bemutatókat és rendhagyó eseményeket felsorakoztató Budapesti Tavaszi Fesztivál.

„Minden évben újra és újra csodálattal tölt el, hogy milyen sokszínű a Budapesti Tavaszi Fesztivál palettája. A jazzkoncertektől kezdve a kiállításokig minden megtalálható a programban. Ha időm engedné, bizonyosan elmennék Daniele Gatti és a Mahler Chamber Orchestra koncertjére, vagy Ivo Pogorelich zongoraestjére, de a jazzkoncertek és a kiállítások között is sok a nagyon hívogató” – nyilatkozta Nánási Henrik, a világhírű magyar karmester, a Komische Oper Berlin főzeneigazgatója, aki hosszú idő után először látható Magyarországon. A legendás, világszerte óriási sikerrel, teltházak előtt játszott Varázsfuvola mellett egy igazi zenei különlegességgel is készül, a Zeneakadémián Korngold Hegedűversenyét mind Michael Barenboim, a kiváló hegedűművész, mind Nánási Henrik karmester a budapesti koncerten szólaltatja meg először, április 21-én.

„Fontosnak tartjuk, hogy produkciók létrehozásában, magyarországi bemutatókban, rendhagyó, máshol-máskor nem látott programokban gondolkodjunk, többek között ez teszi a Budapesti Tavaszi Fesztivál programját igazán figyelemreméltóvá, és ebben a törekvésünkben a nemzetközi és a hazai művészek is partnereink” –

emeli ki Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnöke, és Bán Teodóra a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vezetője, az operatív testület tagja.

Ennek jegyében számtalan új, hazai produkciót a Budapesti Tavaszi Fesztiválon láthat először a közönség: premierrel ünnepli a kiegyezés 150. évfordulóját a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Tánckánon – Hommage à Kodály Zoltán címmel bemutatóra készül a Magyar Állami Népi Együttes, Adieu! címmel mutatja be vadonatúj produkcióját a Recirquel Újcirkusz Társulat, míg a Magyar Állami Operaház A kalóz című balettpremierrel várja a nézőket. A fesztivál záróelőadása pedig Kodály Háry János című operájának nagyszabású bemutatója lesz, Anger Ferenc rendezésében, Palló Imre vezényletével, továbbá Budapesten elsőként a fesztiválon debütáló Dobák Attilával a címszerepben.

Új táncdarabot készít a fesztiválra LAJTHA címmel Barta Dóra koreográfus és társulata, és színházi bemutatókban sem lesz hiány: Guus Kuijer elismert holland gyermek- és ifjúsági író Minden dolgok könyve című művét a Kolibri Színház mutatja be, a B32 Galériában Csikós Attila Díszítők című darabjának premierjére kerül sor. Az Átrium Film-Színházban Dömötör Tamás rendező Kihallgatás című előadása, a Jurányi Inkubátor Házban Pass Andrea új produkciója, míg a Bethlen Téri Színházban a 42. Színház EuXIT című vadonatúj előadása debütál.

A Frenák Pál Társulat XX_&_Fragments_ című, a Budapest Art Week programjaihoz kapcsolódó helyszín-specifikus estje pedig azért különleges, mert kifejezetten a Bálna Budapest rendhagyó tereire készül, és ebben a formában csak a fesztiválon, egyetlen alkalommal látható.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál nemzetközi programkínálatának köszönhetően 2017-ben is számtalan kiváló alkotó érkezik Budapestre a világ minden pontjáról, magukkal hozva hazájuk kultúráját.

Március 31-én Bertrand de Billy és a Lausanne-i Kamarazenekar estjén két Ravel-mű és Haydn „London” szimfóniája csendül fel a briliáns francia zongoraművész, Pascal Rogé közreműködésével. A világszerte hatalmas sikerrel turnézó The Shanghai Quartet Beethoven B-dúr és Schubert d-moll („A halál és a lányka”) kvartettje mellett kínai dalokat is megszólaltat majd.

Ryo Onoki csellókoncertjén Bach és Brahms kompozíciói mellett Toshiro Mayuzumi japán zeneszerző művei is elhangoznak, a Lappföldi Kamarazenekar az európai kontinens legészakabbi zenekaraként kortárs finn műveket is műsorára tűz majd. A koreai zenei kultúra sokszínűségébe a Coreyah zenekar és a dél-koreai énekes, gitáros és dalszerző, Gonne Choi koncertjén pillanthat be a hazai közönség. A brooklyni születésű énekes-dalszerző, Matt Simons koncertjének köszönhetően egy estére Budapestre költözik New York, Jim Jarmusch múzsája, a libanoni születésű lenyűgöző énekesnő, Yasmine Hamdan pedig a közel-keleti hangzásvilágba kalauzolja majd a közönséget az A38 színpadán – csak néhányat kiemelve a gazdag, kontinenseken és műfajokon átívelő programkínálatból.