Mindenki a Kincsemre volt kíváncsi múlt hétvégén

Sokakhoz hasonlóan mi is izgatottan vártuk a Kincsem múlt csütörtöki premierjét, már csak azért is, mert a magyar filmtörténetben erre az alkotásra szántak a legtöbb pénzt. A nagy befektetés (a film megnézése után nyugodtan kijelenthetjük) meghozta a várt eredményt: jó kis film lett a Kincsem. Sőt, még rekordot is döntött.

A Kincsem nemcsak azért örülhet, mert a FUNZINE szerint egészen jól összerakták a filmet, hanem azért is, mert a Filmforgalmazók Egyesülete szerint múlt hétvégén erre a filmre voltak a legtöbben kíváncsiak Magyarországon. Szám szerint több mint 97 millió forintnyi bevételt zsákolhattak be a filmért. Ezt követte a Kong – Koponyasziget, majdnem 48 milliós bevétellel, a top 10-et pedig a Lego Batman zárja. (Bár nekünk elég nehéz elhinni, miért érez késztetést bárki is arra, hogy mozijegyet vegyen rá.)