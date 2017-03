Fizess verssel a kávéért

Egy vers a mai napig feltöltődést, iránymutatást, vagy akár kikapcsolódást nyújthat, főképp akkor, ha egy finom kávé társaságában olvassuk, vagy éppen írjuk. 2017. március 21-én kedden, a Költészet Világnapján a Julius Meinl jóvoltából, egy teljes napig minden idézet (legyen az ismert, vagy saját) kávéházi fizetőeszközzé válik, így a vendégek kávéjukat egy verssel vagy akár egy idézettel “fizethetik ki” a kampányhoz csatlakozott éttermekben és kávézókban.

Idén harmadik alkalommal csatlakozott Magyarország is a felhíváshoz közel 70 helyszínnel országszerte, köztük több nagy múltú kávéház és cukrászda is. A kezdeményezésről Takács Pétert, a Julius Meinl magyarországi ügyvezetőjét kérdeztük.

A Julius Meinl Bécsből indult, ahol nagyon büszkék a kávéházi kultúrára. Mit gondol, itthon is van ekkora hagyománya a kávéházi életnek?

A 19. és 20. század pezsgő szellemi és alkotói légkörében híres irodalmárok, költők, festők, tudósok, értékformálók élték mindennapjaikat kávéházakban, Magyarországon ugyanúgy, mint a nyugat-európai nagyvárosokban. Sőt, ezeken a helyeken a legismertebb feltalálóink, művészeink és költőink kaptak ihletet – gondoljunk csak a legendás nagy kávéházakra, például a Gerbeaudra, a Pilvaxra, a Centrálra vagy a New York-ra, ahol a kávé nemcsak átszőtte a hétköznapokat, de inspirálta is az embereket.

Mi pontosan e nagyszerű kezdeményezés célja?

Elsősorban az, hogy minél több ember számára eljuttassuk azt az üzenetet, hogy vannak dolgok, amelyek pénzben nem mérhetők. Fontos, hogy a mai felgyorsult világban, is időt szánjunk magunkra és egymásra, figyeljünk érzéseinkre, hiszen valahol mindenkiben ott rejlik a költő. A Költészet Világnapján arra buzdítjuk a kávészerető közönséget partnereinkkel, hogy egy finom kávé mellett osszák meg velünk kedvenc idézetüket, vagy gondolataikat. Éppen ezért nemcsak nemzetközi, de hazai szinten is törekszünk arra, hogy művészeket, költőket, költészet kedvelő ismert embereket kérjünk meg arra, hogy hirdessék üzenetünket. A „Pay with a Poem” – „Fizess Verssel” kampány nemzetközi arca Maxime Buchi, a Sang Bleu nevű kultusz magazin és tetováló szalon alapítója és kreatív igazgatója, míg itthon Juhász Anna magyar irodalmár, Nyáry Krisztián író, és Weiler Péter kortárs képzőművész állt a kezdeményezés mellé.

Mit lehet tudni a felhíváshoz csatlakozott helyszínekről?

Idén, több mint 70 Julius Meinl kávét forgalmazó helyszín csatlakozott felhívásunkhoz országszerte, köztük több nagy múltú kávéházzal és cukrászdával, aminek nagyon örülünk, sőt bízom abban, hogy az évek alatt ez a szám akár több száz is lehet. Amiben csak lehet, igyekszünk a helyszínek segítségére lenni, melyben az egyik legfontosabb, hogy természetesen a Költészet Világnapján a kávét az eseményhez a Julius Meinl biztosítja. A csatlakozott éttermek illetve kávézók pedig a versekkel, idézetekkel kitöltött cetlikkel tudnak felénk elszámolni. Tehát tényleg megvalósul az a tény, hogy a versek és idézetek, egy napra valódi fizetőeszközzé válnak.

Mit kell tennie annak, aki 2017. március 21-én verssel vagy idézettel szeretne fizetni egy kávéért?

Elsőként találja meg a hozzá legközelebb eső helyszínt, mely csatlakozott a felhíváshoz. A Fizess Verssel kampányban való részvételt az éttermek és kávézók ajtómatricákkal, plakátokkal, valamint az asztalra kihelyezett cetlikkel és ceruzákkal is jelzik. Ezután nem kell mást tennie, mint kedvenc verssorát leírja a kihelyezett cetlire és a kiválasztott kávéért azzal fizet a pénztárnál.