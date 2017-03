Radics Gigi tehetsége előtt Stevie Wonder is meghajol

Radics Gigi március 24-én lép fel A mozi hangjai filmzenei gálán, mellette gőzerővel készül legújabb nagylemezére, és nem mellesleg az érettségire. Többek között ezekről beszélgettünk az énekesnővel.

Mit hallhatunk majd tőled A mozi hangjai-esten?

Ezen az esten nagyon híres filmzenei slágereket fogunk énekelni a Művészetek Palotájában március 24-én Király Viktorral, Fischl Mónikával és Dolhai Attilával. Szerintem nagyon izgalmas lesz egy ekkora szimfonikus és popzenekarral együtt színpadra állni, már több próbán is túl vagyunk. Korábban már volt alkalmam a Savaria szimfonikusokkal énekelni, és most is nagyon várom a közös munkát. Egy dalt elárulok a repertoárból, Whitney Houstontól az I Will Always Love You, ami a Több mint testőr betétdala volt, biztosan fel fog csendülni. Ez a dal egyébként is mindig meghatározó volt a karrierem során. Illetve egy fantasztikus duettünk is lesz Király Viktorral.

Király Viktor Instagramján már láthattuk a közös próbán, hogy az általad sokszor használt „hajlítgatásokkal” cukkol. Zavar az ilyen jellegű kritika, vagy ezt már a saját védjegyednek tekinted?

#lol #practicing #thatgospelface @gigiradics #funnystuff #probalunk A post shared by Viktor Kiraly (@kiralyviktor) on Mar 14, 2017 at 12:00pm PDT

Az általam sokszor használt hajlítgatás egy számomra kedves stíluselem, ezzel Viktor nem cukkolni akart, csak poénosra vette a figurát a videó kedvéért, hisz ő is sokat hajlít, de ha így jött le, most már rákérdezek! Viccelek persze. Egyébként ez csak itthon fura a fülnek, bár szerintem tőlem már megszokott, talán a védjegyemnek is mondható. Amúgy a magyar népzene is tele van hajlításokkal, csak kicsit másképpen. Ellenben a popzenében itthon szokatlan a hajlítás, míg Amerikában, ahol a soul és R’n’B stílusok megszülettek, teljesen természetes ez.

Milyen terveid vannak a közeljövőben? Felröppentek a hírek, hogy esetleg mentorként láthatunk majd egy tehetségkutatóban.

A közeljövőben jön ki az új dalom, aminek Give Love Back lesz a címe és már az április 2-ai tavaszi nagykoncertemen debütál is a MOM Kultban. Nagyon várom, mert egy laza, pörgős dal lesz, a rengeteg szeretetről szól, amit kaptam az évek során. Ezen kívül az érettségire koncentrálok, készítem az új albumomat párhuzamosan, és még sok-sok izgalmas dolog vár rám, az év második fele még most alakul.

Idén érettségizel. Hogyan tudod a munkát és a tanulást összeegyeztetni? Tervezed, hogy továbbtanulsz a középiskola után?

Nehéz, de szerencsére a menedzsmentem segítségével minden könnyebb, segítenek az időmet jól beosztani. Így nemcsak a tanulásra, munkára, de az edzésre is marad időm, ami elég fontos számomra, mivel nagyon intenzíven járok az egyik belvárosi edzőterembe. Keményen készülök a nyári szezonra, amikor már nem takargathatja magát az ember különféle trükkös ruhadarabokkal, és a színpadon eleve fontosnak tartom, hogy jó formában legyek. Nekem a sport szerencsére már gyerekkoromban életformává vált. A továbbtanuláson természetesen gondolkodom, ha lesz rá mód, egy amerikai zeneiskolában szeretném képezni magam.

Mi a legnagyobb kihívás, ha az ember előadóművész, közszereplő?

A Megasztárnak köszönhetően megismertek az emberek, és nagyon megtisztelő, hogy köszönnek, integetnek az utcán, vagy gratulálnak, egy álmom teljesült ezzel. Ha a helyzet úgy hozza nagyon szívesen szelfizek a rajongókkal, vagy adok auogramot, de a magánéletemet igyekszem megtartani magamnak. Ezért nem érzem a közszereplés oldalát nagy kihívásnak, mivel én alapvetően az éneklésből, a zenélésből élek. Ha pedig egy mód van rá többnyire a művészetről, zenéről, megvalósuló projektekről nyilatkozom. Kihívásokkal inkább zenei téren küzdök, mivel mindig keresem azokat az új dalokat, melyek az én ízlésemnek megfelelőek, de azért a magyar közönség számára is befogadható.

El tudod képzelni, hogy később életvitelszerűen külföldön élj, és ott építs karriert?

Nagyon szeretem Magyarországot, végleg elhagyni sosem tudnám. A külföldi karrier építése viszont nagyon nagy álmom, és szerencsére sok összeköttetésem van már a szakmában, akik segítségével még sok jó dolog történhet velem zeneileg. De azt nem tudom elképzelni, hogy Magyarországot itt hagyjam örökre, hisz itt a családom, a barátaim és egy ország áll mellettem, ezt nem felejthetem el soha. Talán, ha kialakulna valami külföldön, akkor ingáznék.

Előadóként mi a lenne számodra a legnagyobb elismerés, amit el szeretnél érni?

Egy zenész legrangosabb elismerése nyilván a Grammy-díj, ez alapján ismeri el a szakma, jó lenne ezt egyszer elérni. De nekem összességében már az is nagyon nagy elismerés 20 évesen, hogy Stevie Wonder az egyik amerikai fellépésem után odahívott magához, gratulált, majd elkérte a számomat, és egyszer telefonon is váltottunk néhány szót, miközben hallottam hogy éppen zongorán játszik, épp gyakorolt valamit. Felfoghatatlan érzés volt, zavarban voltam. Quincy Jones is több alkalommal méltatta már a munkámat, ami ugyanolyan megdöbbentő számomra. Egy ember, aki Michael Jacksonnal, vagy Frank Sinatrával dolgozott sokáig, csak úgy ír nekem, hogy boldog születésnapot, vagy kiírja a Facebook-oldalára, hogy mennyire szereti az új dalomat, amivel versenyeztem még nem olyan régen. Ezekért a dolgokért érdemes küzdeni.