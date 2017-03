Valamit nagyon elrontottak a klasszikus festők

Nem sok embernek kell bemutatni Botticelli: Vénusz születése című festményét. A világhíres alkotás előtt a mai napig mindenki ámuldozik (vagy legalábbis megjátssza, hogy odáig meg vissza van a műtől), de egész biztos, hogy ha ma ülne a vászon elé Botticelli, teljesen másképp festené le a képet. Megmutatjuk, hogyan.

Mielőtt túlzottan bejönnének a híres festmények átdolgozott változatai, ne feledjük, régebben még más volt a szépségideál, mint most, és ami ma kis túlsúlynak számít, régebben egy korabeli Playboy címlapján is megállta volna a helyét (feltéve, ha lett volna ilyesmi a reneszánsz- és klasszicista érában). Lássuk a képeket eredeti állapotukban, és úgy, ahogy a 21. századi szépségideálnak megfelelően átdolgozta őket a Take part.

Tiziano: Danaé 1544

Jean Auguste Dominique Ingres: A nagy odaliszk 1814

Edgar Degas: A reggeli toalett 1884-86

Raffaello: A három grácia 1504

Gaugin: Két tahiti nő 1899

Goya: Meztelen Maya 1797-1800

Boticelli: Vénusz születése 1486

Modigliani: La belle romaine 1917